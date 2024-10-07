Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό βρίσκεται σήμερα το πρωί στη Ρεΐμ, στο νότιο Ισραήλ, για να συμμετάσχει σε τελετή μνήμης που γίνεται για τα θύματα της άνευ προηγουμένου, πολυαίμακτης επίθεσης μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς πριν από έναν χρόνο στο εβραϊκό κράτος.

Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, ο Μπαρό, ο οποίος προβλέπεται να συναντηθεί σήμερα το πρωί με τον Ισραηλινό ομόλογό του Ίσραελ Κατς, προτού μεταβεί στη Ραμάλα, την έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής, αναμένεται να κάνει δήλωση στη Ρεΐμ παρουσία των οικογενειών των Γάλλων που έπεσαν θύμα της φονικής επίθεσης της Χαμάς τη 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

