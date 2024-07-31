Σχεδόν 1.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί μετά τις κατολισθήσεις σε λόφους στο κρατίδιο Κεράλα της Ινδίας, όπως δήλωσαν σήμερα οι αρχές, όπου τουλάχιστον 166 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί ακόμα συνεχίζουν να αγνοούνται.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις σε έναν από τους ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς της Ινδίας είχαν ως αποτέλεσμα να καταρρεύσουν οι πλαγιές λόφων νωρίς χθες και χείμαρροι λάσπης, νερού και βράχων να σαρώσουν φυτείες τσαγιού και μικρούς οικισμούς. Ήταν η χειρότερη καταστροφή στο κρατίδιο αυτό από τις φονικές πλημμύρες του 2018.

Τουλάχιστον 166 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 195 τραυματίστηκαν και 225 συνεχίζουν να αγνοούνται, δήλωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Asianet News, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 179.

Ο Ινδικός Στρατός δήλωσε ότι διέσωσε 1.000 ανθρώπους και ξεκίνησε τη διαδικασία κατασκευής μιας εναλλακτικής γέφυρας μετά την καταστροφή της βασικής γέφυρας που συνδέει την πλέον πληγείσα περιοχή του Μουντακάι με την πιο κοντινή πόλη Τσουραλμάλα.

Κοντά στο σημείο όπου παρασύρθηκε η γέφυρα, ένας μεγάλος εκσκαφέας μετακινούσε αργά δέντρα και ογκόλιθους. Μέλη των ομάδων διάσωσης, φορώντας αδιάβροχα, προχωρούσαν αργά μέσα στη λάσπη και τους βράχους. «Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι υπάρχουν πολλά πτώματα εδώ», δήλωσε ο Χάμσα Τ.Α., μέλος ομάδας διάσωσης. «Υπήρχαν πολλά σπίτια εδώ, οι άνθρωποι που ζούσαν εδώ αγνοούνται».

Οι κατολισθήσεις σημειώθηκαν στο υψηλότερο σημείο των πλαγιών αυτών και στη συνέχεια έφθασαν με την κοιλάδα, στη βάση των λόφων, δήλωσε στο Reuters ο Μ.Ρ. Ατζίτ Κουμάρ, υψηλόβαθμος αξιωματικός της πολιτειακής αστυνομίας.

«Το βάρος αυτή τη στιγμή δίδεται στο να ερευνηθεί ολόκληρη η περιοχή για εγκλωβισμένους και να ανασυρθούν (όσο το δυνατόν) περισσότερα πτώματα», πρόσθεσε ο ίδιος.

