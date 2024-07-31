Λογαριασμός
Ολυμπιακοί Αγώνες - Τζούντο: Στους «16» με ippon ο Τσελίδης

Την πρόκριση στους «16» των 90 κιλών του τζούντο πήρε ο Θοδωρής Τσελίδης, ο οποίος κέρδισε με ippon τον Ρόμπερτ Φλορεντίνο από την Δομινικανή Δημοκρατία

Τσελίδης

Ιδιαίτερα ψύχραιμος και με μία ισορροπημένη στρατηγική εμφανίστηκε ο Θοδωρής Τσελίδης στον πρώτο του αγώνα στα 90 κιλά του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε με την τακτική του να κερδίσει τον Δομινικανό Ρόμπερτ Φλορεντίνο, καθώς έκανε ippon 56 στο 3:04 και πήρε την πρόκριση στο δεύτερο γύρο.

Συγκεκριμένα, ο Τσελίδης πέρασε στη φάση των «16» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Σέρβο Νεμάνια Μάιντοφ, δευτεραθλητή κόσμου φέτος και παγκόσμιο πρωταθλητή του 2017.

Πηγή: sport-fm.gr

