Ιδιαίτερα ψύχραιμος και με μία ισορροπημένη στρατηγική εμφανίστηκε ο Θοδωρής Τσελίδης στον πρώτο του αγώνα στα 90 κιλά του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε με την τακτική του να κερδίσει τον Δομινικανό Ρόμπερτ Φλορεντίνο, καθώς έκανε ippon 56 στο 3:04 και πήρε την πρόκριση στο δεύτερο γύρο.

Συγκεκριμένα, ο Τσελίδης πέρασε στη φάση των «16» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Σέρβο Νεμάνια Μάιντοφ, δευτεραθλητή κόσμου φέτος και παγκόσμιο πρωταθλητή του 2017.

