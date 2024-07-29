Δύο παιδιά νεκρά και εννιά τραυματισμένα, τα έξι σε κρίσιμη κατάσταση είναι ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης με μαχαίρι από 17χρονο, στο Σάουθπορτ της Βρετανίας.

Η επίθεση δεν θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια από τη Βρετανική Αστυνομία, αναζητείται ωστόσο το κίνητο του δράστη, ο οποίος συνελήφθη επί τόπου, καθώς σε κατάσταση αμόκ έτρεχε ανάμεσα στα πεσμένα στο έδαφος παιδιά, στα οποία μόλις είχε επιτεθεί.

Με κρίσιμα τραύματα νοσηλεύονται και δύο ενήλικοι, που η αστυνομία πιστεύει ότι με γενναιότητα προσπάθησαν να προστατεύσουν τα παιδιά.

Ο 17χρονος που συνελήφθη διέμενε στο Μπανκς και καταγόταν από το Κάρντιφ.

«Δεν καταλάβαμε τι συνέβαινε», είπε μία γυναίκα που εργαζόταν σε κοντινή απόσταση. «Είδαμε την αστυνομία να καταφτάνει και νομίζαμε ότι είχε συμβεί κάποιο τροχαίο. Ο γιος ενός συναδέλφου βρισκόταν σε διπλανό πάρτι και τον πήρε τηλέφωνο να πάει αμέσως να τον πάρει από εκεί. Όταν μάθαμε τι συνέβη, υποστήκαμε σοκ», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.