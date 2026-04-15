Τριάντα δύο άνδρες του ιρανικού πολεμικού ναυτικού, που είχαν διασωθεί από τις αρχές στη Σρι Λάνκα αφού η φρεγάτα στην οποία επέβαιναν τορπιλίστηκε από αμερικανικό υποβρύχιο τον Μάρτιο, στα ανοικτά της χώρας της νότιας Ασίας, έφυγαν χθες Τρίτη το βράδυ, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τα μέλη του πληρώματος του IRIS Dena επιβιβάστηκαν σε αεροσκάφος που επρόκειτο να κάνει ειδική πτήση το βράδυ, ανέφεραν δυο τηλεοπτικά δίκτυα της Σρι Λάνκα. Δεν ήταν διαθέσιμος κάποιος εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της χώρας για να σχολιάσει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα άλλου μέσου ενημέρωσης της Σρι Λάνκα, αναχώρησαν επίσης τα 208 από τα 219 μέλη του πληρώματος δεύτερου ιρανικού πολεμικού. Η πληροφορία επίσης δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η βύθιση της φρεγάτας IRIS Dena έγινε νότια της Σρι Λάνκα και στοίχισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους, ναύτες και αξιωματικούς, την 4η Μαρτίου, τα πρώτα 24ωρα του πολέμου που ξέσπασε με τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ανασύρθηκαν τα πτώματα 84 ναυτικών, τα οποία επαναπατρίστηκαν.

Πριν από τρεις εβδομάδες, ο πρεσβευτής του Ιράν στη Σρι Λάνκα, ο Αλιρεζά Ντελχός, είχε δηλώσει πως η Τεχεράνη συζητούσε με το Κολόμπο τον επαναπατρισμό άλλων 219 ναυτικών, μελών του πληρώματος δεύτερου πολεμικού, του IRIS Bushehr, στο οποίο επιτράπηκε να ελλιμενιστεί με ασφάλεια στη χώρα της Ασίας.

Ο πρόεδρος της Σρι Λάνκα, ο Ανούρα Κουμάρα Ντισανάικε, είχε δηλώσει πως η νήσος ανέλαβε την υποδοχή και την προστασία του πληρώματος του IRIS Bushehr, όπως είχε «ανθρωπιστική υποχρέωση», δυνάμει της Σύμβασης της Χάγης του 1907.

Η Σρι Λάνκα αρνήθηκε εξάλλου να επιτρέψει σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν τις αεροπορικές βάσεις της στο πλαίσιο επιχειρήσεων εγγραφόμενων στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, για να διατηρήσει την ουδετερότητά της.

Τρίτο ιρανικό πολεμικό, το IRIS Lavan, με 183 μέλη πληρώματος, αγκυροβόλησε στη νότια Ινδία, στο λιμάνι Κοτσί, αφού ξέσπασε ο πόλεμος.

Πηγή: skai.gr

