Οι επτά αστροναύτες και κοσμοναύτες της NASA που βρίσκονται σήμερα στον International Space Station εκπροσωπούν πέντε χώρες και ένα εντυπωσιακό εύρος επιστημονικών, στρατιωτικών και τεχνικών ειδικοτήτων. Νωρίτερα μέσα στη μέρα, οι πέντε υποχρεώθηκαν να καταφύγουν στο προσαρμοσμένο διαστημόπλοιο και να είναι σε επιφυλακή, ενώ δύο Ρώσοι ήταν αυτή που ανέλαβαν την επισκευή της διαρροής:

Jessica Meir (48 ετών)

Η Τζέσικα Μέιρ είναι η διοικητής της αποστολής Crew-12. Γεννήθηκε στο Κάριμπου του Μέιν από γονείς μετανάστες ισραηλινής και σουηδικής καταγωγής. Είναι διδάκτωρ θαλάσσιας βιολογίας και έχει μελετήσει στην Ανταρκτική τον τρόπο με τον οποίο οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να αναπνέουν κάτω από το νερό.

Το 2019 έγραψε ιστορία συμμετέχοντας στον πρώτο αποκλειστικά γυναικείο διαστημικό περίπατο. Είναι μητέρα, διαθέτει άδεια ιδιώτη πιλότου και μιλά σε ικανοποιητικό επίπεδο σουηδικά και ρωσικά.

Jack Hathaway (44 ετών)

Ο Τζακ Χάθαγουεϊ είναι ο πιλότος της Crew-12 και διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Κατάγεται από το Σάουθ Γουίνδσορ του Κονέκτικατ και εκπαιδεύτηκε ως δοκιμαστικός πιλότος στη βρετανική Σχολή Δοκιμαστικών Πιλότων Empire πριν επιλεγεί από τη NASA το 2021.

Sophie Adenot (43 ετών)

Η Σοφί Αντενό είναι Γαλλίδα συνταγματάρχης και δοκιμαστική πιλότος ελικοπτέρων. Είναι η δεύτερη Γαλλίδα που έφτασε ποτέ στο Διάστημα, έχοντας εμπνευστεί ως έφηβη από την εκτόξευση της Claudie Haigneré προς τον διαστημικό σταθμό Mir.

Μιλά τέσσερις γλώσσες, είναι πιστοποιημένη δασκάλα γιόγκα και εκπαιδευμένη αλεξιπτωτίστρια.

Chris Williams (42 ετών)

Ο Κρις Γουίλιαμς είναι φυσικός της NASA και πρώην ερευνητής καρκίνου στην Harvard Medical School και στο Brigham and Women's Hospital.

Αρχικά ασχολήθηκε με τη μελέτη του πρώιμου σύμπαντος στο διδακτορικό του στο Massachusetts Institute of Technology, πριν στραφεί στην έρευνα για τη θεραπεία όγκων και αργότερα στην αστροναυτική. Έχει επίσης προσφέρει εθελοντικά υπηρεσίες ως πυροσβέστης και διασώστης επειγόντων περιστατικών.

Sergey Kud-Sverchkov (42 ετών)

Ο Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ είναι ο διοικητής του διαστημικού σταθμού. Γεννήθηκε στο Baikonur, την πόλη από την οποία έχουν εκτοξευθεί πολλές από τις σημαντικότερες διαστημικές αποστολές.

Αποφοίτησε με άριστα από το Bauman Moscow State Technical University και εργάστηκε ως μηχανικός στην RSC Energia πριν επιλεγεί ως κοσμοναύτης το 2010.

Μετά την πρώτη του αποστολή στον ISS το 2020 τιμήθηκε με τον τίτλο του Ήρωα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Έχει επίσης εκπαιδευτεί σε υπόγεια σπήλαια της Σαρδηνίας και έχει μελετήσει πλανητική γεωλογία στους Δολομίτες στο πλαίσιο προγραμμάτων προετοιμασίας αστροναυτών της European Space Agency.

Sergei Mikaev (39 ετών)

Ο Σεργκέι Μικάεφ πραγματοποιεί την πρώτη του διαστημική πτήση. Γεννήθηκε στο Irkutsk της Σιβηρίας και έφτασε στον βαθμό του ταγματάρχη και διοικητή μονάδας στρατιωτικής αεροπορίας στην Περιφέρεια Πριμόρσκι, στη ρωσική Άπω Ανατολή, προτού επιλεγεί ως κοσμοναύτης το 2018.

Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Andrey Fedyaev (45 ετών)

Ο Αντρέι Φεντιάεφ είναι Ρώσος κοσμοναύτης και πρώην ταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας από την πόλη Serov στα Ουράλια Όρη.

Βρίσκεται στη δεύτερη διαστημική του αποστολή. Όταν συμμετείχε στην αποστολή Crew-6 το 2023, έγινε μόλις ο δεύτερος Ρώσος κοσμοναύτης που εκτοξεύθηκε με αμερικανικό εμπορικό διαστημόπλοιο. Σήμερα πραγματοποιεί τη δεύτερη αποστολή του, και πάλι μαζί με συναδέλφους της NASA, επιβαίνοντας στο διαστημόπλοιο Dragon.



Πηγή: skai.gr

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