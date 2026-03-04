Βίντεο από τη στιγμή που αμερικανικό υποβρύχιο πλήττει με τορπίλη το ιρανικό πολεμικό πλοίο νωρίτερα σήμερα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, έδωσε στη δημοσιότητα του υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν τορπίλη που εκτοξεύθηκε από υποβρύχιο για να βυθίσουν ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό. Πρόκειται για την πρώτη φορά που αμερικανικό υποβρύχιο χρησιμοποιείται για να εκτοξεύσει τορπίλη εναντίον εχθρικού πλοίου από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ένα αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο που πίστευε ότι ήταν ασφαλές σε διεθνή ύδατα», δήλωσε ο Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο. «Αντίθετα, βυθίστηκε από τορπίλη. Ένας ήσυχος θάνατος».

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα δήλωσε ότι τουλάχιστον 87 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση κατά της φρεγάτας IRIS Dena, η οποία κατευθυνόταν πίσω στο Ιράν από λιμάνι της ανατολικής Ινδίας.

Το ιρανικό πλοίο είχε συμμετάσχει σε ναυτική άσκηση που πραγματοποιήθηκε στον Κόλπο της Βεγγάλης από τις 18 έως τις 25 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της άσκησης.

Έρευνες για επιζώντες

Η Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό επιζώντων μετά από σήμα κινδύνου που έλαβε. Μέχρι στιγμής, 32 άνθρωποι διασώθηκαν από το ναυτικό της και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο στο λιμάνι Γκάλε, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Βιτζίθα Χέραθ δήλωσε ότι στο πλοίο επέβαιναν 180 άτομα.

Ο εκπρόσωπος του ναυτικού της Σρι Λάνκα, διοικητής Μπουντίκα Σαμπάθ, ανέφερε ότι τα σκάφη που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν μόνο μία πετρελαιοκηλίδα, προσθέτοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε εκτός των χωρικών υδάτων της Σρι Λάνκα, ωστόσο το Κολόμπο δεσμεύεται να προσφέρει βοήθεια.

«Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να διασώσουμε περισσότερους ανθρώπους και θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις μέχρι να είμαστε σίγουροι», δήλωσε.

Συμμετείχε σε άσκηση που διοργάνωσε η Ινδία

Στην ιστοσελίδα της πολυεθνικής ναυτικής άσκησης “Milan”, που διοργάνωσε η Ινδία, αναφέρεται ότι ιρανικό πλοίο με το όνομα IRINS Dena συμμετείχε στην άσκηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Κόλπο της Βεγγάλης στα ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Ινδίας.

Το πρόθεμα IRIS (Islamic Republic of Iran Ship) είναι η πιο συνηθισμένη ονομασία για πλοία του ιρανικού ναυτικού, ενώ το IRINS (Islamic Republic of Iran Naval Ship) χρησιμοποιείται επίσης.



Πηγή: skai.gr

