Ο Καναδάς «αναστείλει τον ομοσπονδιακό φόρο κατανάλωσης καυσίμων»

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα «αναστείλει τον ομοσπονδιακό φόρο κατανάλωσης καυσίμων» στη βενζίνη και την ντίζελ μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου λόγω των διαταραχών στον εφοδιασμό εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Η κίνηση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού.

«Αυτό αναμένεται να μειώσει τους λογαριασμούς των Καναδών στο βενζινάδικο κατά 10 σεντς ανά λίτρο για την κανονική βενζίνη και κατά 4 σεντς για την ντίζελ».

Η κυβέρνηση του Καναδά «αναστέλλει επίσης προσωρινά τον ομοσπονδιακό φόρο κατανάλωσης καυσίμων στα αεροπορικά καύσιμα», πρόσθεσε.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η κίνηση αυτή αποτελεί «ένα υπεύθυνο μέτρο που θα μειώσει το λειτουργικό κόστος για τους οδηγούς φορτηγών και τις επιχειρήσεις» και θα εξοικονομήσει χρήματα στους Καναδούς.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

