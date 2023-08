Επαναλειτουργεί η σαουδαραβική πρεσβεία στην Τεχεράνη - Αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών Κόσμος 17:47, 09.08.2023 linkedin

Το σουνιτικό βασίλειο διέρρηξε τους δεσμούς του με το σιιτικό Ιράν το 2016 αφότου διαδηλωτές επιτέθηκαν στη σαουδαραβική πρεσβεία στην Τεχεράνη σε αντίποινα για την εκτέλεση από το Ριάντ ενός προβεβλημένου σιίτη κληρικού