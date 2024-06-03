Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο κόσμος έχει αρκετά εγκεκριμένα προγράμματα εξόρυξης ορυκτών καυσίμων για να καλύψει την παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια έως το 2050, χρονιά-ορόσημο για τους στόχους περί επίτευξης μηδενικής εκπομπής ρύπων.

Αυτό επισημαίνει έκθεση του Πανεπιστημίου του Λονδίνου UCL και του Διεθνούς Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία καλεί τις κυβερνήσεις να σταματήσουν να εκδίδουν νέες άδειες για εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα.

Όπως σημειώνεται, αν οι κυβερνήσεις εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει για να αποτραπεί η υπέρβαση του στόχου συγκράτησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον ενάμιση βαθμό Κελσίου, δεν θα χρειαστούν νέες εξορύξεις ορυκτών καυσίμων.

Κατά τους ερευνητές-συντάκτες της έκθεσης, τα πορίσματά τους προσφέρουν μία «στιβαρή επιστημονική βάση» για να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να απαγορεύσουν την έκδοση καινούριων αδειών, να οργανώσουν τον σταδιακό περιορισμό της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων και να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε πηγές καθαρής ενέργειας.

Το θέμα των νέων αδειών εξόρυξης στη Βόρεια Θάλασσα είναι μία από τις κομματικές διαχωριστικές γραμμές στην τρέχουσα προεκλογική εκστρατεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι Συντηρητικοί έχουν υποσχεθεί εκατοντάδες νέες άδειες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ενώ οι Εργατικοί έχουν πει πως θα τις απαγορεύσουν και ότι θα αυξήσουν τους φόρους στη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων για να χρηματοδοτηθούν έργα πράσινης ενέργειας μέσω μίας νέας δημόσιας επιχείρησης, της Great British Energy.



