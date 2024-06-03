Κικίλιας: Tεράστια προίκα η ενίσχυση του στόλου της Πυροσβεστικής μέσω ΑΙΓΙΣ

«Έχουμε δεσμευθεί ότι από την αντιπυρική περίοδο του 2025 θα αρχίσουν να παραδίδονται σημαντικά κομμάτια του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, πόσο μάλλον δε τέτοια οχήματα που είναι άκρως απαραίτητα για το Πυροσβεστικό Σώμα», υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, στην τελετή υπογραφής τριών συμβάσεων προμήθειας 35 οχημάτων ανάμεσα στο Υπουργείο, το ΤΑΙΠΕΔ και τις αναδόχους εταιρείες.

Ειδικότερα, οι τρεις συμβάσεις, που ανέρχονται στα 13 εκατομμύρια ευρώ, αφορούν την προμήθεια 7 βυτιοφόρων και 28 υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων.

«Με την παραλαβή των σύγχρονων αυτών οχημάτων ως Πυροσβεστικό Σώμα θα μπορέσουμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί για την κοινωνία» τόνισε ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μιλώντας για τη σύμβαση προμήθειας των οχημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος δήλωσε πως «αποτελεί υπόδειγμα για τον τρόπο που πρέπει να πραγματοποιούνται οι διαγωνισμοί στο Δημόσιο». Στην τελετή, επιπλέον, παρευρέθηκαν και τοποθετήθηκαν οι εξής: Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΤΕΜΑΞ ΑΕ Πέτρος Ταγκαλάκης, ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας AIGLON AE Γιώργος Αγραφιώτης και ο εκπρόσωπος της εταιρείας Παύλος Ιωάννης Κοντέλλης ΑΕΒΕ, Ιωάννης Κοντέλλης.

Ακολουθούν ολόκληρες οι δηλώσεις:

Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας: Ευχαριστώ πολύ, κύριε, Αρχηγέ, κύριε Υπαρχηγέ, κύριε Επιτελάρχη, κύριοι Στρατηγοί, κύριε Εντεταλμένε Σύμβουλε του ΤΑΙΠΕΔ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική συνεργασία με τα στελέχη των επιτελικών δομών και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και του Πυροσβεστικού Σώματος. Θέλω να ευχαριστήσω και την αγορά και τις αναδόχους για την εξαιρετική συνεργασία. Πέρυσι το καλοκαίρι, που ξεκίνησε δύσκολα, σκέφτηκα ότι είναι καθήκον μας να ολοκληρώσουμε όλους τους διαγωνισμούς και τις προμήθειες πυροσβεστικών οχημάτων στο Πυροσβεστικό Σώμα. Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, σε εποχές δύσκολες, περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών και δίνεται μία ευκαιρία, μέσα από μια πολύ πολύ μεγάλη προμήθεια από το «ΑΙΓΙΣ», να αποκτήσει 1.100 πυροσβεστικά οχήματα όλων των τύπων.

Οι επιτελείς και οι επιχειρησιακοί παράγοντες του Πυροσβεστικού Σώματος που επέλεξαν τους τύπους των οχημάτων και προχωρήσαμε, θεωρώ σε χρόνους ρεκόρ κ. Σταμπουλίδη, οι διαγωνιστικές διαδικασίες για όλους τους διαγωνισμούς, για όλους τους τύπους των οχημάτων. Άρα, ευελπιστούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ξαναβρεθούμε εδώ, προκειμένου να υπογράψουμε κάποιες τελικές συμφωνίες.

Έχουμε δεσμευθεί ότι από την αντιπυρική περίοδο του 2025 θα αρχίσουν να παραδίδονται σημαντικά κομμάτια του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, πόσο μάλλον δε τέτοια οχήματα που είναι άκρως απαραίτητα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Κύριες και κύριοι, εάν ακολουθήσετε μία μέρα τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, τους πυροσβέστες και τις πυροσβέστριες για να δείτε, τι απαιτείται επιχειρησιακά στην κατάσβεση αστικών ή δασικών πυρκαγιών και άρα, πόσο σημαντική και καίρια είναι για εμάς, η χρήση πυροσβεστικών οχημάτων θα καταλάβετε πόσο σημαντική είναι αυτοί οι διαγωνισμοί. Χαίρομαι που και ο επόμενος έχει ευοδωθεί, οπότε καταλαβαίνω υπογράφονται οι συμφωνίες με τους αναδόχους κ. Σταμπουλίδη και επίσης ο τρίτος και μεγαλύτερος, προκειμένου να ολοκληρώσουμε και να μπορούμε να έχουμε έναν οδικό χάρτη το πότε θα παραλαμβάνουμε τα οχήματα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Προίκα για το Πυροσβεστικό Σώμα, σήμερα, προφανώς όμως, και για τους πυροσβέστες και αξιωματικούς του αύριο. Συγχαρητήρια σε όλους.

Διευθύνων Σύμβουλος ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Σταμπουλίδης: Ο διαγωνισμός για την προμήθεια 35 οχημάτων της Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα για τον τρόπο που πρέπει να πραγματοποιούνται οι διαγωνισμοί στο Δημόσιο. Ευχαριστώ το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς με τη σοβαρή και μελετημένη συνδρομή του και σε συνεργασία με την αγορά, συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση αυτού του διαγωνισμού με ανοιχτούς και διαφανείς όρους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας έχει ολοκληρώσει όλους τους διαγωνισμούς για την προμήθεια οχημάτων για το Πυροσβεστικό Σώμα και πολύ σύντομα αναμένεται να υπογραφούν οι τελευταίες δύο συμβάσεις. Εντός του καλοκαιριού θα ωριμάσουν πολύ σημαντικές διαδικασίες, ώστε μέχρι τον Δεκέμβριο να έχουν υπογραφεί όλες οι συμβάσεις που αφορούν στους διαγωνισμούς που διενήργησε το ΤΑΙΠΕΔ για το Πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η αγορά μέχρι στιγμής στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, καθώς οι προμηθευτές γνωρίζουν ότι θα αποκτήσουν πρόσβαση σε σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ αποτελεί μια μεγάλη εθνική ευκαιρία να αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους και να εξοπλίσουμε κατάλληλα το Πυροσβεστικό μας Σώμα. Το ΤΑΙΠΕΔ, με τη βοήθεια των εξαίρετων στελεχών του Σώματος, στέκεται αρωγός στην προσπάθεια αυτή και θα συνεχίσει να το κάνει με αίσθημα ευθύνης ανταποκρινόμενο στην εμπιστοσύνη της πολιτείας.

Εκπρόσωπος ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, Ιωάννης Κοντέλλης: Εκ μέρους της ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, η οποία είναι εταιρεία που είναι ήδη 105 χρόνια στην εμπορία οχημάτων στην Ελλάδα. Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πολύ καλή συνεργασία, την άψογη διαγωνιστική διαδικασία και για την εμπιστοσύνη που για μία ακόμα φορά μας δίνετε και ελπίζουμε πάλι να σταθούμε εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία και καλή πορεία σε όλους.

Γενικός Διευθυντής Ομίλου Συγγελίδη, Γιώργος Αγραφιώτης: Με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή εκπροσωπώντας τον Όμιλο Συγγελίδη και την AIGLON, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Υπουργό, το ΤΑΙΠΕΔ και τους επιτελείς του Υπουργείου και τους φορείς και τους εντεταλμένους, οι οποίοι ασχολήθηκαν με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, ο οποίος θα ήθελα να τονίσω ότι τελείωσε χωρίς πρόβλημα και είναι πολύ σημαντικό αυτό και για εσάς και για τις εταιρείες. Το μόνο που θα ήθελα να πω και να συμπληρώσω είναι ότι θα φροντίσουμε και θα κάνουμε το παν και ώστε η προμήθεια να ολοκληρωθεί σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρόνο, έτσι ώστε τα οχήματα αυτά να ενταχθούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, όσο το δυνατόν συντομότερα και νωρίτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το διαγωνισμό και για και για τις διαδικασίες. Να είστε καλά.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΤΕΜΑΞ ΑΕ, Πέτρος Ταγκαλάκης: Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Αρχηγέ, κύριε εντεταλμένε Σύμβουλε του ΤΑΙΠΕΔ, φίλοι και φίλες πυροσβέστες. Φέτος κλείνουμε τα 59 χρόνια ως εταιρεία κατασκευής πυροσβεστικών αυτοκινήτων εδώ στην Ελλάδα και τα 90 χρόνια παρουσίας στον χώρο της αμαξοποιίας. Με αυτά τα αυτοκίνητα, τα οποία θα υπογράψουμε σήμερα, συμπληρώνουμε, πλησιάζουμε τα 1.900 πυροσβεστικά αυτοκίνητα. Οπότε, είναι μεγάλη χαρά και τιμή που θα μπορέσουμε να κατασκευάσουμε αυτά τα αυτοκίνητα με ελληνική σχεδίαση, ελληνική κατασκευή. Η αξιοπιστία της κατασκευής μας είναι γνωστή ήδη στο Πυροσβεστικό Σώμα, που δικά μας αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται για πάνω από 30 χρόνια χωρίς προβλήματα. Και έτσι στηρίζεται, με τη διαδικασία αυτή το μεν Πυροσβεστικό Σώμα με αξιόπιστα αυτοκίνητα και η ελληνική βιομηχανία με την ενασχόληση της και την εξειδίκευση της πάνω στο υπό προμήθεια είδος. Οπότε, εύχομαι καλορίζικα, καλοτάξιδα και θα ήθελα να πω και αχρείαστα, αλλά αυτό μάλλον δεν θα ισχύσει δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ.

