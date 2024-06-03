Δύο κυκλαδονήσια πρώτα για εναλλακτικές διακοπές, σύμφωνα με τη Mirror

Η Πάρος και η Μήλος συγκαταλέγονται ανάμεσα στους εναλλακτικούς ελληνικούς προορισμούς σύμφωνα με το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Mirror.

Η γνωστή Tik Toker Amanda Monique στο ειδικό αφιέρωμά της για την Ελλάδα γράφει: «Τα γραφικά χωριά και οι όμορφες παραλίες της Πάρου την καθιστούν ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν ηρεμία και χαλάρωση. Η Μήλος είναι γνωστή για τα μοναδικά τοπία της, με παραλίες με κόκκινο και λευκό βράχο που προσφέρουν αξέχαστες εμπειρίες. Το νησί είναι ιδανικό για άλματα από γκρεμούς, εκδρομές με σκάφη και εξερεύνηση κρυφών παραλιών. Οι επισκέπτες μπορούν να φτάσουν στη Μήλο με πλοίο από την Αθήνα ή την Πάρο».

Σημαντική αναφορά έγινε και για τα Κουφονήσια, τη Ζάκυνθο και τη Νάξο με θετικά σχόλια για τις παραλίες και τα τοπία χαλάρωσης που διαθέτουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

