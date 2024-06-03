Η αγαπημένη ηθοποιός Βίκυ Κάβουρα γέννησε την Πέμπτη 30 Μάϊου το πρώτο της παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, απ’ όσο γνωρίζουμε με καισαρική και κανονικά βάση ημερών παραμονής στο μαιευτήριο κανονικά έπρεπε χθες να βγει και να επιστρέψει στο σπίτι.

Όμως χθες ήταν Κυριακή και έτσι μαμά και μωρό έμειναν άλλη μία μέρα στο μαιευτήριο Ρέα και σήμερα πήραν το πολυπόθητο εξιτήριο με τον μπαμπά Γιώργο Τζαβέλλα να είναι συνέχεια δίπλα τους.

Λίγο πριν αναχωρήσουν ως οικογένεια για το σπίτι τους για να ξεκινήσει αυτή η νέα φάση της ζωής τους έβγαλαν και μια διαφορετική «οικογενειακή» φωτογραφία για να ευχαριστήσουν τους ανθρώπους που έφεραν στον κόσμο το κοριτσάκι τους, τους γιατρούς που παρακολούθησαν τη Βίκυ από την αρχή της εγκυμοσύνης της. Που δεν ήταν και εύκολη. Αφού η ηθοποιός δεν έκρυψε πως τους πρώτους μήνες ταλαιπωρήθηκε πολύ και της πήρε καιρό να συνέλθει και να αρχίσει να απολαμβάνει τη γλυκιά αναμονή της γέννησης της μικρής.

Η μικρή στα χέρια του εμφανέστατα συγκινημένου μπαμπά και η μαμά Βίκυ με ένα τεράστιο χαμόγελο ανάμεσα στους γιατρούς της.



