Τουρκία: Αλλαγή πολιτικής από Ερντογάν;

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε σηματοδοτεί σημαντικές αλλαγές στην πολιτική που θα ακολουθήσει ο Τούρκος πρόεδρος και το κόμμα του, μετά την ήττα του στις δημοτικές εκλογές της 31 Μαρτίου.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και όλα τα στελέχη του χθες και προχθές συναντήθηκαν σε περιοχή κοντά στην Άγκυρα για ένα διήμερο αξιολόγησης και διαβούλευσης των βασικών πολιτικών του κόμματος, από τώρα και στο εξής. Γνωστός φιλοκυβερνητικός αρθρογράφος της εφημερίδας «Χουριέτ» που παρακολούθησε τις εργασίες της συνάντησης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «προετοιμάζεται μια ριζική αλλαγή στις πολιτικές και τις πρακτικές του ΑΚΡ. Μπορούμε να μιλήσουμε για αλλαγή παραδείγματος».



Σημειώνοντας ότι το κυβερνών κόμμα ΑΚΡ αναζητά τις δικές του αξίες, ο αρθρογράφος Αμπτουλκαντίρ Σέλβι αναφέρει στο σημερινό άρθρο του: «Ο Ερντογάν σχεδίασε το πλαίσιο, όπου το μέλλον της Τουρκίας θα περιέχει περισσότερη δημοκρατία και περισσότερη ελευθερία». Το γεγονός ότι επιτρέπεται και πάλι στις «Μητέρες του Σαββάτου» να διαμαρτυρηθούν δημόσια μετά από απαγορεύσεις πολλών ετών για τους συγγενείς τους που εξαφανίστηκαν στα χέρια του κράτους, όπως υποστηρίζουν, ήταν ίσως μια κίνηση προς μια τέτοια κατεύθυνση. «Μπορεί δε να ακολουθήσει η απελευθέρωση του έγκλειστου ακτιβιστή Οσμάν Καβάλα και των καταδικασθέντων για τις κινητοποιήσεις στο Γκεζί», αναφέρει το άρθρο.

Νέα πυρά κατά Νετανιάχου

Όμως στην εξωτερική πολιτική που θα ακολουθήσει το κόμμα δεν φαίνεται να υπάρχουν αλλαγές, τουλάχιστον στο θέμα της Παλαιστίνης. Ο Τούρκος πρόεδρος στην ομιλία του προς τα κομματικά στελέχη του κάλεσε περισσότερες χώρες να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη από τις 137 που το έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Για άλλη μια φορά επαίνεσε τη Χαμάς επειδή, όπως λέει, «προστατεύει όχι μόνο τα εδάφη της αλλά και την Ανατολία όπως οι πρόγονοί μας προστάτευαν την Παλαιστίνη, επί τετρακόσια χρόνια».



Και όπως κάνει συστηματικά τον τελευταίο καιρό, ο Ερντογάν εξαπέλυσε μύδρους κατά του Νετανιάχου αποκαλώντας τον «κακοποιό βάρβαρο, τραμπούκο, και αιμοδιψή ληστή που οδηγεί την περιοχή μας και τον κόσμο προς την καταστροφή». Πρέπει κάποιος να τον σταματήσει, κατέληξε ο Ερντογάν.





