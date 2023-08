Γερμανία: Απειλητικές επιστολές με τη σβάστικα, και υπογραφή NSU 2.0, ανησυχούν τους μουσουλμάνους Κόσμος 17:46, 09.08.2023 linkedin

Σε επιφυλακή αστυνομία και υπ. Εσωτερικών για νέα έξαρση της ακροδεξιάς βίας μετά από σειρά απειλητικών επιστολών σε τζαμιά. Ανησυχία στους μουσουλμάνους της Γερμανίας