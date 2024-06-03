Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης από σήμερα οι επόπτες της γειτονιάς

Σε επιχειρησιακή λειτουργία τέθηκε σήμερα από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ο θεσμός του επόπτη της γειτονιάς, με στόχο την καλύτερη συνεργασία των δημοτικών υπηρεσιών με τους πολίτες και την αποτελεσματική διαχείριση ζητημάτων που σχετίζονται με την καθαριότητα και τον δημόσιο χώρο.

Παρουσία του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας, Γιώργου Δημαρέλου, οι επόπτες επισκέφθηκαν το Καπάνι, όπου διένειμαν στους επαγγελματίες της ιστορικής αγοράς φυλλάδιο με το οποίο τους ενημέρωσαν ότι οι επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης και λιανικής πώλησης τροφίμων είναι υποχρεωμένες βάσει νόμου να συμβληθούν με πιστοποιημένη εταιρεία διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων, τα οποία απαγορεύεται να απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης επισημαίνεται ότι «οι επόπτες γειτονιάς θα αποτελούν τα «μάτια» και τα «αφτιά» του Δήμου σε όλες τις συνοικίες της πόλης, επιτηρώντας τον δημόσιο χώρο και καταγράφοντας προβλήματα και παράπονα των πολιτών.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού, η πόλη χωρίστηκε σε 25 γειτονιές, εκ των οποίων η μία είναι η περιοχή της παλαιάς και της νέας παραλίας».

Για υλοποίηση μιας βασικής προεκλογικής του δέσμευσης έκανε λόγο σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος απηύθυνε έκκληση στους πολίτες και τους επαγγελματίες να στηρίξουν τον θεσμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

