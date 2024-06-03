Γεωργιάδης: Το πρώτο 4μηνο του 2024, διενεργήθηκαν περίπου 175.000 χειρουργικές επεμβάσεις

Το πρώτο 4μηνο του 2024, διενεργήθηκαν περίπου 175.000 χειρουργικές επεμβάσεις, ένας αριθμός που όχι μόνο επαναφέρει τα προ πανδημίας στάνταρ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, αλλά τα ξεπερνά σημαντικά σε σχέση με το έτος 2019, ανακοίνωσε μέσω του X ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.



«Από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, επικεντρωθήκαμε αποκλειστικά στη βελτίωση των υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες. Σήμερα, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η αριθμητική επίδοση των χειρουργείων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ έχει επιστρέψει στα επίπεδα πριν από την πανδημία και ακόμη καλύτερα. Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τετράμηνο του 2024, διενεργήθηκαν περίπου 175.000 χειρουργικές επεμβάσεις, ένας αριθμός που όχι μόνο επαναφέρει τα προηγούμενα στάνταρ, αλλά τα ξεπερνά σημαντικά σε σχέση με το έτος 2019. Αυτή είναι και η καλύτερη απάντηση σε όσους κάθε μέρα μιλούν για την διάλυση του ΕΣΥ. Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας για καλύτερες υπηρεσίες Υγείας προς τους συμπολίτες μας».

