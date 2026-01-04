Λογαριασμός
Εορτασμοί, αλλά και διαμαρτυρίες σε όλο τον κόσμο, μετά την επιχείρηση στη Βενεζουέλα - Video

Παράλληλες συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής και σε πόλεις των ΗΠΑ, υπέρ και κατά της σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο

Βενεζουελάνοι πανηγυρίζουν

Βενεζουελάνοι σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να πανηγυρίζουν μετά τη σύλληψη και την απομάκρυνση του προέδρου, Νικολάς Μαδούρο. Τα τελευταία χρόνια, εκατομμύρια Βενεζουελάνοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, εξαναγκασμένοι από έναν συνδυασμό εκτεταμένων ελλείψεων και έντονης πολιτικής καταστολής, κάτι που υπογράμμισε ο πρόεδρος Τραμπ στο διάγγελμά του. 

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε χώρες όπως η Αργεντινή, η Χιλή και η Κολομβία για να ανεμίσουν σημαίες, να τραγουδήσουν και να χορέψουν πανηγυρικά, ωστόσο άλλοι συγκεντρώθηκαν για να καταδικάσουν τα αμερικανικά πλήγματα στη Βενεζουέλα και να εκφράσουν την αντίθεσή τους στη στρατιωτική δράση του Τραμπ.

Δείτε χαρακτηριστικές σκηνές: 

