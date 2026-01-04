Βενεζουελάνοι σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να πανηγυρίζουν μετά τη σύλληψη και την απομάκρυνση του προέδρου, Νικολάς Μαδούρο. Τα τελευταία χρόνια, εκατομμύρια Βενεζουελάνοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, εξαναγκασμένοι από έναν συνδυασμό εκτεταμένων ελλείψεων και έντονης πολιτικής καταστολής, κάτι που υπογράμμισε ο πρόεδρος Τραμπ στο διάγγελμά του.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε χώρες όπως η Αργεντινή, η Χιλή και η Κολομβία για να ανεμίσουν σημαίες, να τραγουδήσουν και να χορέψουν πανηγυρικά, ωστόσο άλλοι συγκεντρώθηκαν για να καταδικάσουν τα αμερικανικά πλήγματα στη Βενεζουέλα και να εκφράσουν την αντίθεσή τους στη στρατιωτική δράση του Τραμπ.

Δείτε χαρακτηριστικές σκηνές:

Πηγή: skai.gr

