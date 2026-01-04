Εδώ και μήνες, το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ προετοίμαζε την επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο εντός της Βενεζουέλας, με την κωδική ονομασία «Απόλυτη Αποφασιστικότητα». Σύμφωνα με όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στο διάγγελμά του, η κυβέρνηση της χώρας το ήξερε. Αλλά δεν μπόρεσε να προετοιμαστεί κατάλληλα για να το αποτρέψει.

Στις 24 Δεκεμβρίου πάρθηκε η οριστική απόφαση ενεργοποίησης του σχεδίου. Ξεκίνησε τότε μία αντίστροφη μέτρηση, μέχρι να είναι οι συνθήκες κατάλληλες. Και στις 2 Ιανουαρίου οι Ειδικές Δυνάμεις που ήταν έτοιμοι σε θέση μάχης πήραν το «πράσινο φως». Ο Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του οχυρώθηκαν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο και απομονωμένο χώρο στο Μαρ-α-Λάγκο, γύρω από οθόνες που είχαν στηθεί για τη δική του παρακολούθηση και απόλαυση

Ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε να παρακολουθεί τότε την άρτια εκπαιδευμένη Αμερικανική μονάδα της Delta Force να συλλαμβάνει στον ύπνο τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του. Και σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν σαν να παρακολουθεί στην τηλεόραση την κορυφαία, στην ιστορία των ΗΠΑ, στρατιωτική επιχείρηση τέτοιου τύπου.

Δείτε φωτογραφίες από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο:

