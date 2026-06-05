Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανακοίνωσε την Παρασκευή εξάμηνο πρόγραμμα 518 εκατ. δολαρίων για την καταπολέμηση του Έμπολα, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του ότι η «επιδημία μπορεί να περιοριστεί».

«Δεν ξεκινάμε από το μηδέν, το σχέδιο αυτό βασίζεται σε προηγούμενες επιδημίες, καθώς και πρόσφατες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους, ανακοινώνοντας ένα κοινό σχέδιο με τα Αφρικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων για την περίοδο Ιούνιος - Νοέμβριος.

«Ο περιορισμός του Έμπολα απαιτεί πολιτική δράση, χρηματοδότηση και τη συμετοχή των πολιτών», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.