Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανακοίνωσε την Παρασκευή εξάμηνο πρόγραμμα 518 εκατ. δολαρίων για την καταπολέμηση του Έμπολα, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του ότι η «επιδημία μπορεί να περιοριστεί».
«Δεν ξεκινάμε από το μηδέν, το σχέδιο αυτό βασίζεται σε προηγούμενες επιδημίες, καθώς και πρόσφατες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους, ανακοινώνοντας ένα κοινό σχέδιο με τα Αφρικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων για την περίοδο Ιούνιος - Νοέμβριος.
«Ο περιορισμός του Έμπολα απαιτεί πολιτική δράση, χρηματοδότηση και τη συμετοχή των πολιτών», πρόσθεσε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.