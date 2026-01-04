Ο βομβαρδισμός της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ και η σύλληψη του προέδρου της, Nικολάς Μαδούρο, επανέφεραν στο προσκήνιο τους φόβους για αμερικανική κατάληψη της Γροιλανδίας, καθώς μέλη του κινήματος Maga του Ντόναλντ Τραμπ έστρεψαν με χαρά το βλέμμα τους στο δανέζικο έδαφος μετά την επίθεση στη Νότια Αμερική, σημειώνει ο Guardian.

Λίγες ώρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, η δεξιά podcaster Katie Miller –σύζυγος του Stephen Miller, του ισχυρού αναπληρωτή επικεφαλής του προσωπικού του Nτόναλντ Τραμπ για θέματα πολιτικής –δημοσίευσε στο X έναν χάρτη της Γροιλανδίας καλυμμένο με την αμερικανική σημαία με τη λεζάντα: «ΣΥΝΤΟΜΑ».

Η απειλή για προσάρτηση του πλούσιου σε ορυκτά εδάφους, το οποίο αποτελεί μέρος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, προκάλεσε την άμεση οργή των Δανών.

Ο πρέσβης της Κοπεγχάγης στις ΗΠΑ, Jesper Møller Sørensen, αναδημοσίευσε την πρόκληση του Miller με μια «φιλική υπενθύμιση» των μακροχρόνιων αμυντικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

«Είμαστε στενοί σύμμαχοι και πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ως τέτοιοι. Η ασφάλεια των ΗΠΑ είναι και η ασφάλεια της Γροιλανδίας και της Δανίας», είπε. «Το Βασίλειο της Δανίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται για να διασφαλίσουν την ασφάλεια στην Αρκτική».

Ανέφερε ότι η Δανία αύξησε τις αμυντικές δαπάνες το 2025, δεσμεύοντας 13,7 δισεκατομμύρια δολάρια «που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό. Επειδή λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την κοινή μας ασφάλεια».

Πρόσθεσε: «Και ναι, αναμένουμε πλήρη σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας του Βασιλείου της Δανίας».

Ο Τραμπ πρόσφατα όρισε τον Τζέφ Λάντρι, κυβερνήτη της Λουιζιάνα, ως ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία. Ο Λάντρι, πρώην γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, ευχαρίστησε τον Τραμπ για τον διορισμό του τον Δεκέμβριο, λέγοντας ότι ήταν «τιμή να σας υπηρετήσω σε αυτή την εθελοντική θέση για να κάνω τη Γροιλανδία μέρος των ΗΠΑ».

Το Σάββατο, ο Λάντρι χαιρέτισε την ανατροπή του Μαδούρο από τον Τραμπ με τη βία.

«Έχοντας υπηρετήσει ως βοηθός σερίφη και γενικός εισαγγελέας, έχω δει τις καταστροφικές επιπτώσεις των ναρκωτικών στις αμερικανικές οικογένειες. Με πάνω από 100.000 θανάτους ετησίως που σχετίζονται με τα οπιοειδή, είμαι ευγνώμων που βλέπω έναν πρόεδρο να αναλαμβάνει επιτέλους πραγματική δράση στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών», έγραψε στο X.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του πριν από ένα χρόνο, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει τις προθέσεις του για τη Γροιλανδία, η οποία θεωρείται στρατηγικά σημαντική για την άμυνα και ως μελλοντική πηγή ορυκτού πλούτου. Εκεί βρίσκεται η βορειότερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ, στο Πιτουφίκ, την οποία επισκέφθηκε τον Μάρτιο ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, Tζέι Ντι Βανς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να αποκλείσει τη δυνατότητα στρατιωτικής δράσης για την κατάκτηση του εδάφους, σε μια εποχή που οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία ανταγωνίζονται για την εξουσία στην Αρκτική, μια προοπτική που έχει προκαλέσει ευρεία καταδίκη και ανησυχία στο ίδιο το νησί.

«Δεν το αποκλείω. Δεν λέω ότι θα το κάνω, αλλά δεν αποκλείω τίποτα. Όχι, όχι εκεί. Χρειαζόμαστε πολύ τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Τραμπ στον αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό NBC τον Μάιο, όταν ρωτήθηκε για μια πιθανή κατάληψη με τη βία.

«Η Γροιλανδία έχει πολύ μικρό πληθυσμό, τον οποίο θα φροντίσουμε και θα αγαπάμε, και όλα αυτά. Αλλά τη χρειαζόμαστε για τη διεθνή ασφάλεια».

Σε απάντηση στις συνεχείς απειλές κατά της Γροιλανδίας, Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας της Δανίας χαρακτήρισε τον περασμένο μήνα τις ΗΠΑ ως κίνδυνο για την ασφάλεια, σε μια δραματική αλλαγή στις διατλαντικές σχέσεις.

Οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γροιλανδίας, Mέτε Φρέντικσεν και Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσαν τότε: «Το έχουμε πει πολύ καθαρά στο παρελθόν. Τώρα το επαναλαμβάνουμε. Τα εθνικά σύνορα και η κυριαρχία των κρατών βασίζονται στο διεθνές δίκαιο... Δεν μπορείτε να προσαρτήσετε άλλες χώρες».

Η συντριπτική πλειοψηφία των 57.000 κατοίκων της Γροιλανδίας επιθυμεί να ανεξαρτητοποιηθεί από τη Δανία, αλλά δεν επιθυμεί να ενταχθεί στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο.

Η Τζένιφερ Καβάνα, διευθύντρια στρατιωτικής ανάλυσης στο Defense Priorities, ένα think tank που υποστηρίζει τη συγκράτηση στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, δήλωσε ότι είχε από καιρό απορρίψει τις απειλές του Τραμπ προς τη Γροιλανδία.

«Τώρα δεν είμαι τόσο σίγουρη», είπε. «Δεν θα ήταν τόσο δύσκολο για τις ΗΠΑ να στείλουν μερικές εκατοντάδες ή μερικές χιλιάδες στρατιώτες στη Γροιλανδία, και δεν μου είναι σαφές ποιος θα μπορούσε να κάνει κάτι για να το αποτρέψει αυτό».

Πηγή: skai.gr

