«Δεν παίζεις παιχνίδια με τον Τραμπ»: Η κυβέρνηση Τραμπ πανηγυρίζει τη σύλληψη Μαδούρο

Ο Λευκός Οίκος εμφανίζεται ιδιαίτερα δραστήριος στην πλατφόρμα X, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, δημοσιεύοντας σειρά ανεπίσημων μηνυμάτων, memes και εικόνων που πανηγυρίζουν τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, στέλνοντας παράλληλα «φιλικές προειδοποιήσεις» ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν παίζει» όσον αφορά την εξωτερική πολιτική.

«ΜΗΝ ΠΑΙΖΕΤΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΡΑΜΠ», ανέφερε ένα meme από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

President Trump is a man of action.



If you don’t know, now you know. pic.twitter.com/G8DH20m9Dm — Department of State (@StateDept) January 3, 2026

Ο Λευκός Οίκος, από την πλευρά του, δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Τραμπ με τη φράση «FAFO» γραμμένη από πάνω — ακρωνύμιο της αγγλικής έκφρασης «F-Around and Find Out».

Στο Truth Social, ο πρόεδρος Τραμπ ανέβασε βίντεο στο οποίο ο Μαδούρο λέει «Come get me!» («Ελάτε να με πιάσετε!»), και στη συνέχεια ακολούθησαν βίντεο με έναν φαλακρό αετό και με εκτοξεύσεις πυραύλων, ενώ στο βάθος ακουγόταν το «Thunderstruck» των AC/DC.

Η Κέιτι Μίλερ, πρώην σύμβουλος του Τραμπ και σύζυγος του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, ανήρτησε χάρτη της Γροιλανδίας με την αμερικανική σημαία από πάνω και τη λεζάντα: «SOON» («Σύντομα»). Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην ιδέα οι ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τη Δανία.

Ο πρεσβευτής της Δανίας στις ΗΠΑ, Γέσπερ Μόλερ Σόρενσεν, απάντησε στην ανάρτηση της Μίλερ με αυτό που χαρακτήρισε ως φιλική υπενθύμιση: «Είμαστε στενοί σύμμαχοι και θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ως τέτοιοι».

Πηγή: skai.gr

