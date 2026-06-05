Αούν: Το Ιράν χρησιμοποιεί τον Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες του με τις ΗΠΑ

Σε μια σπάνια δημόσια κριτική που αναδεικνύει το ρήγμα μεταξύ της λιβανικής κυβέρνησης και της Χεζμπολάχ, ο πρόεδρος της χώρας Ζοζέφ Αούν δήλωσε την Παρασκευή ότι ο ηγέτης της σιιτικής οργάνωσης, Ναΐμ Κασέμ, δεν εκπροσωπεί τον λιβανέζικο λαό, ενώ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι χρησιμοποιεί τον Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες της με τις ΗΠΑ.

Η κριτική του προέδρου του Λιβάνου έρχεται μία ημέρα αφότου ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απέρριψε την εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Απευθυνόμενος ευθέως στον Κασέμ, σε συνέντευξή του στην Κριστιάν Αμανπούρ του CNN, είπε: «Ο λιβανέζικος λαός δεν είναι ο λαός σου».

Σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη, ο Κασέμ χαρακτήρισε τις συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ ως «παράδοση», υποστηρίζοντας ότι η εκεχειρία απορρίπτεται «στο σύνολό της από ευρεία τμήματα του λαού».

Ο Αούν δήλωσε ότι έχει συνομιλήσει με Λιβανέζους από διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων σιϊτών, οι οποίοι του είπαν ότι έχουν «κουραστεί» από τον πόλεμο της Χεζμπολάχ με το Ισραήλ.

«Αξίζουν να μη βλέπουν τα σπίτια τους να καταστρέφονται κάθε πέντε ή δέκα χρόνια», είπε, προσθέτοντας ότι οι Λιβανέζοι βασίζονται σε αυτόν για να τερματίσει τον πόλεμο.

Παράλληλα, ο Αούν δήλωσε στο CNN ότι το Ιράν χρησιμοποιεί τον Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες του με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αούν έχει επανειλημμένα επιδιώξει να απομακρύνει τον Λίβανο από τις περιφερειακές συγκρούσεις και έχει τονίσει ότι οι αποφάσεις που αφορούν την κυριαρχία και την ασφάλεια της χώρας πρέπει να λαμβάνονται αποκλειστικά από το λιβανέζικο κράτος.

Αποδυναμωμένος από δεκαετίες ξένων παρεμβάσεων, θρησκευτικών διαιρέσεων και περιφερειακών συγκρούσεων, ο Λίβανος υπό τον Αούν έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει τη δύσκολη πρόκληση του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, με στόχο να περιορίσει την ισχυρή εσωτερική επιρροή της οργάνωσης και να ανακόψει τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής ο Αούν και ο λιβανέζικος στρατός δεν έχουν καταφέρει να αφοπλίσουν τη Χεζμπολάχ. Η οργάνωση ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1980 με τη στήριξη και εκπαίδευση του Ιράν για να πολεμήσει την ισραηλινή παρουσία στον νότιο Λίβανο και έκτοτε εξελίχθηκε σε μια ισχυρή ένοπλη και πολιτική δύναμη.

Ο Αούν ανέφερε ότι ολόκληρες οικογένειες έχουν «εξαλειφθεί» από ισραηλινά πλήγματα, δείχνοντας φωτογραφίες Λιβανέζων αμάχων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.

«Είναι Λιβανέζοι πολίτες. Δεν είναι ο λαός του Ναΐμ Κάσεμ», είπε.



Πηγή: skai.gr

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