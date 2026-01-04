Bενεζουελάνοι στο Μουένος Άιρες πανηγυρίζουν για τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουελάνοι στο Μπουένος Άιρες συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν τη χθεσινή αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου τους Νικολάς Μαδούρο.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στον Οβελίσκο της πόλης, το Σάββατο, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πρόεδρος Μαδούρο συνελήφθη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς αρχικά εκτός Βενεζουέλας και στη συνέχεια στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.