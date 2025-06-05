Εντυπωσιάστηκε ο Τραμπ από την «ζόρικη» ουκρανική επίθεση, αλλά ταυτόχρονα ανησυχεί...

Πηγές κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο ανέφεραν στο Axios ότι ο Τραμπ χαρακτήρισε την ουκρανική επίθεση του Σαββατοκύριακου «ζόρικη» και «δυνατή» («badass» και «strong»). Ωστόσο, ο Τραμπ εξέφρασε ανησυχία ότι η επίθεση θα κάνει την αποστολή του για κατάπαυση του πυρός ακόμη πιο δύσκολη.

Η σχολαστικά σχεδιασμένη επιχείρηση στις πιο στρατηγικές αεροπορικές βάσεις της Ρωσίας - που διεξήχθη από χιλιάδες μίλια μακριά - υποδηλώνει ότι η Ουκρανία έχει περισσότερα «χαρτιά» στα χέρια της από ό,τι πίστευε ο Τραμπ. Την ίδια ώρα, όμως, προκαλεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν να απαντήσει κλιμακώνοντας.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Πούτιν τού είπε «πολύ έντονα» πως θα αντεπιτεθεί. «Ήταν μια καλή συζήτηση, αλλά δεν θα οδηγήσει σε άμεση ειρήνη» είπε ο Τραμπ για το τηλεφώνημα με τον Ρώσο πρόεδρο.

Αν και δημοσίως έμεινε εκπληκτικά σιωπηλός για την επίθεση της Ουκρανίας, κατ' ιδίαν έδειξε να θαυμάζει την επιχείρηση, λέει το Axios.

Μια πηγή ανέφερε ότι ο Τραμπ χαρακτήρισε την ουκρανική επίθεση «πολύ δυνατή», ενώ δεύτερη πηγή είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε λέγοντας ότι ήταν «ζόρικη».

Σύμβουλος του Τραμπ είπε: «Από διεθνή σκοπιά, ένα τσιουάουα προκάλεσε πραγματική ζημιά σε ένα πολύ μεγαλύτερο σκυλί».

Ο Τραμπ είπε επίσης σε άτομα που συναντήθηκε τις τελευταίες ημέρες ότι η επίθεση με drone πιθανότατα θα ωθήσει τον Πούτιν να προβεί σε πολύ σημαντικά αντίποινα, ανέφερε άλλη πηγή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανησυχεί ότι αυτό το σενάριο θα ανατρέψει τη διπλωματική του πρωτοβουλία, η οποία οδήγησε στις πρώτες άμεσες συνομιλίες μεταξύ των μερών σε τρία χρόνια, ανέφερε η πηγή.

«Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος. Θέλουμε να αποκλιμακωθεί. Οπότε αν ο Πούτιν δώσει τρελή απάντηση, ναι, ο πρόεδρος ανησυχεί» δήλωσε άλλη πηγή που μίλησε με τον Τραμπ.

Ο Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη στη διάρκεια συνάντησης που μεταδόθηκε τόσο από τη ρωσική όσο και από την ουκρανική τηλεόραση ότι οι επιθέσεις έθεσαν υπό αμφισβήτηση οποιαδήποτε εκεχειρία ή συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι πρόσφατες συνομιλίες δεν έδειξαν κανένα σημάδι σημαντικής εξέλιξης και ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ο Πούτιν αρνούνταν να επιδιώξει εκεχειρία πολύ πριν από την επίθεση.

«Δυστυχώς, ο Πούτιν αισθάνεται ατιμώρητος. Ακόμα και μετά από όλες τις φρικτές επιθέσεις της Ρωσίας φέρεται να προετοιμάζει ακόμη περισσότερες 'απαντήσεις'. Αυτό σημαίνει ότι με κάθε νέο χτύπημα, με κάθε καθυστέρηση της διπλωματίας, η Ρωσία κουνάει το δάχτυλο σε ολόκληρο τον κόσμο - σε όλους εκείνους που εξακολουθούν να διστάζουν να αυξήσουν την πίεση σε αυτήν» έγραψε στο X την Τετάρτη, δείχνοντας τον Τραμπ.

Ένας λόγος που η επίθεση της Ουκρανίας ανησύχησε τον Λευκό Οίκο ήταν ότι στόχευε βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα και αποτελούν βασικό μέρος της πυρηνικής αποτροπής της Ρωσίας. «Αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο σημείο», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

«Η επίθεση με drones δεν τον εξέπληξε, γιατί αυτό συμβαίνει όταν ο πόλεμος συνεχίζεται, αλλά ανησυχεί ότι θα παρατείνει τις μάχες. Θέλει να σταματήσουν οι μάχες, οπότε τον απογοητεύει κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοια επίθεση» δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Παρά τις ανησυχίες αυτές, όμως, ο Τραμπ εντυπωσιάστηκε από αυτό που πέτυχαν οι Ουκρανοί.

Πηγή: skai.gr

