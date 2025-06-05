Πυραυλική επίθεση εναντίον μονάδας της 26ης πυραυλικής ταξιαρχίας της Ρωσίας στην περιοχή Μπριάνσκ εξαπέλυσε την Πέμπτη η Ουκρανία.

Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο της χώρας, μονάδες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, σε συνεργασία με την υπηρεσία ασφαλείας και άλλα τμήματα των αμυντικών ουκρανικών δυνάμεων, εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση στην περιοχή και έπληξαν ρωσικό πυραυλικό σύστημα.

Σύμφωνα με το ουκρανικό επιτελείο, η μονάδα της 26ης πυραυλικής ταξιαρχίας των ρωσικών στρατευμάτων, στην πόλη Κλίντσι, στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σχεδίαζε επίθεση κατά της Ουκρανίας, με πιθανότερο στόχο το Κίεβο.

Χάρη στην αποτελεσματική αναγνώριση και ως αποτέλεσμα του συντονισμένου έργου μονάδων των ενόπλων δυνάμεων και της υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας, οι στόχοι εξουδετερώθηκαν, πρόσθεσε το Γενικό Επιτελείο, τονίζοντας ότι εξερράγη ένας ρωσικός εκτοξευτής πυραύλων και δύο ακόμη πιθανότατα υπέστησαν ζημιές.

Πηγή: skai.gr

