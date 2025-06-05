Η Ρωσία θα απαντήσει στις τελευταίες επιθέσεις της Ουκρανίας όποτε και όπως το κρίνει ο στρατός της σκόπιμο, δήλωσε την Πέμπτη το Κρεμλίνο, επιβεβαιώνοντας τα όσα είπε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Μόσχα είναι υποχρεωμένη να αντιδράσει.

Ο Πεσκόφ επισήμανε επίσης ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ δεν συζήτησαν το ενδεχόμενο συνάντησης πρόσωπο με πρόσωπο όταν μίλησαν την Τετάρτη. Είπε ότι υπάρχει γενική κατανόηση ότι μια τέτοια συνάντηση είναι απαραίτητη, αλλά πρέπει πρώτα να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία.

Οι δύο άνδρες δεν συζήτησαν επίσης την πιθανή άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δήλωσε ο Πεσκόφ απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι επαφές σε επίπεδο διεργασίας με την Ουκρανία θα πρέπει να συνεχιστούν.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος να βοηθήσει τον Τραμπ στο θέμα του Ιράν»

Σχετικά με το Ιράν, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει τη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ιράν για να συμβάλει στην επίλυση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Πηγή: skai.gr

