Έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή στο Βορόνεζ της Ρωσίας

Έκρηξη που σημειώθηκε στις σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή Βορόνεζ της νοτιοδυτικής Ρωσίας την Πέμπτη, προκάλεσε τη μερική διακοπή των δρομολογίων των τρένων, ανακοίνωσε την Πέμπτη η υπηρεσία ασφαλείας FSB της Ρωσίας, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

Η FSB πρόσθεσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ποινική έρευνα για τρομοκρατική επίθεση.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο 725ο χιλιόμετρο της γραμμής Γεβντάκοβο-Σαγκούνι, διακόπτοντας την κυκλοφορία των τρένων στη μία κατεύθυνση, σύμφωνα με το κανάλι Baza Telegram και το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Vesti Voronezh.

Ο κυβερνήτης του Βορόνεζ, Αλεξάντερ Γκούσεφ, επιβεβαίωσε το περιστατικό, λέγοντας ότι η ζημιά εντοπίστηκε από έναν χειριστή τρένου.

«Δεν υπήρξαν τραυματισμοί», έγραψε ο Γκούσεφ στο κανάλι του στο Telegram. «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί τόπου και διερευνούν την αιτία, ενώ συνεργείο επισκευής του Νοτιοανατολικού Σιδηροδρόμου εργάζεται για την αποκατάσταση της λειτουργίας. Παρακολουθώ προσωπικά την κατάσταση», πρόσθεσε.

Ο κυβερνήτης του Βορόνεζ δεν ανέφερε αν υπάρχει κάποιος ύποπτος για την επίθεση.

Η έκρηξη στο Βορόνεζ είναι η τελευταία σε μια σειρά εκρήξεων που έχουν σημειωθεί σε σιδηροδρομικές υποδομές στη δυτική Ρωσία και έχουν διαταράξει την κυκλοφορία των τρένων, έχουν προκαλέσει θύματα και έχουν εντείνει περαιτέρω τις σχέσεις της Μόσχας με το Κίεβο, την ώρα που οι δύο χώρες διεξάγουν ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η Ουκρανία πλήττει τακτικά στρατιωτικές και υλικοτεχνικές εγκαταστάσεις εντός της ρωσικής επικράτειας, σε μια προσπάθεια να δυσκολέψει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας.

Μια παρόμοια έκρηξη έπληξε σιδηροδρομική γραμμή στη γειτονική περιοχή Μπέλγκοροντ στις 25 Μαΐου. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κάτω από τις γραμμές και είχε πυροδοτηθεί καθώς περνούσε ένα τρένο.

Παρότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και οι αρχές δήλωσαν ότι το τρένο δεν εκτροχιάστηκε, η έκρηξη προκάλεσε ζημιές στις εναέριες γραμμές ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να σταματήσει προσωρινά η κυκλοφορία.

Η πληγείσα γραμμή, τμήμα της γραμμής που συνδέει τη Μόσχα με την Τούλα, το Οριόλ, το Κουρσκ και την παραμεθόρια πόλη Βαλούικι, χαρακτηρίζεται από τα ουκρανικά μέσα ως «κρίσιμη γραμμή υλικοτεχνικής υποστήριξης» για τον ρωσικό στρατό.

Στη συνέχεια, τη νύχτα της 31ης Μαΐου και την 1η Ιουνίου, δύο σιδηροδρομικές γέφυρες κατέρρευσαν στις περιοχές Μπριάνσκ και Κουρσκ, σκοτώνοντας επτά άτομα και τραυματίζοντας πάνω από 100, με τις ρωσικές αρχές να μιλούν για συντονισμένη επίθεση. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι ενορχήστρωσε τις «τρομοκρατικές επιθέσεις».

Αυτές οι επιθέσεις, για τις οποίες η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, «στόχευαν στην παρεμπόδιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν ισχυρίστηκε επίσης ότι οι επιθέσεις αποτελούν απόδειξη πως η ουκρανική κυβέρνηση «μετατρέπεται σε τρομοκρατική οργάνωση», προσθέτοντας ότι το καθεστώς του Κιέβου «δεν θέλει επουδενί την ειρήνη», καθώς αυτό θα οδηγούσε στην απώλεια της εξουσίας.

Πηγή: skai.gr

