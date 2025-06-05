Ο τραγουδιστής του διάσημου νορβηγικού συγκροτήματος της δεκαετίας του ’80 και του ‘90, Α-ΗΑ διαγνώστηκε με Πάρκινσον, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Μόρτεν Χάρκετ, (Morten Harket) και επιβεβαίωσε η μπάντα στην ιστοσελίδα της και στα social media.

O 65χρονος σήμερα ροκάς αποκάλυψε ότι έχει αποδεχτεί τη διάγνωση και είπε: «προσπαθώ όσο καλύτερα μπορώ να αποτρέψω ολόκληρο το σύστημά μου από το να παρακμάσει. Είναι μια δύσκολη πράξη ισορροπίας μεταξύ της λήψης των φαρμάκων και της διαχείρισης των παρενεργειών του».

Ο Χάρκετ αποκάλυψε επίσης ότι είχε υποβληθεί σε δύο διαφορετικές χειρουργικές επεμβάσεις στον εγκέφαλο.

Τον περασμένο Ιούνιο υποβλήθηκε σε βαθιά εγκεφαλική διέγερση, κατά την οποία «εμφυτεύτηκαν ηλεκτρόδια βαθιά μέσα στην αριστερή πλευρά του εγκεφάλου του».

Τον Δεκέμβριο, υποβλήθηκε σε παρόμοια επέμβαση στη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου του.

«Με βλέπετε στη χειρότερη φάση μου αυτή τη στιγμή», δήλωσε σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα των A-HA ο τραγουδιστής, για τον οποίο η νόσος του Πάρκινσον - επαγγελματικά και προσωπικά - θα είναι ένα τεράστιο πλήγμα.

Τα εκπληκτικά φωνητικά του στις τεράστιες επιτυχίες της μπάντας Take On Me, Scoundrel Days, Summer Moved On και Stay On These Roads, γι' αυτόν είναι ήδη ένα σωματικό και ένα καλλιτεχνικό κατόρθωμα.

Όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να τραγουδήσει τώρα, ο Harket απάντησε:

«Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν έχω όρεξη να τραγουδήσω, και για μένα αυτό είναι ένα σημάδι. Έχω ανοιχτό μυαλό ως προς το τι πιστεύω ότι λειτουργεί στο σώμα μου. Το ερώτημα είναι αν μπορώ να εκφραστώ με τη φωνή μου. Όπως έχουν τα πράγματα τώρα, αυτό αποκλείεται. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το διαχειριστώ κάποια στιγμή στο μέλλον».

Πηγή: skai.gr

