Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τους δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους οι οποίοι επιστρέφουν από το πρωί της Δευτέρας στα σπίτια τους στη βόρεια Γάζα μετά από σχετική άδεια του Ισραήλ καθώς επετεύχθη συμφωνία με τη Χαμάς που θα επιτρέψει την απελευθέρωση μέσα στην εβδομάδα επιπλέον ομήρων.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν από παλαιστινιακούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Παλαιστίνιοι κατευθύνονται προς τα βόρεια στην οδό Rasheed της Γάζας για να επιστρέψουν στα βόρεια της Λωρίδας.

Το IDF έχει πει ότι θα επιτρέψει στους κατοίκους της Γάζας να αρχίσουν να κινούνται στον διάδρομο Netzarim από τις 7 π.μ.

بدء تحرك النازحين على شارع الرشيد من أجل العودة إلى شمال قطاع غزة pic.twitter.com/QD1E4kEcJb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 27, 2025

زحف بشري.. عبور آلاف النازحين وادي غزة على شارع الرشيد باتجاه مدينة غزة pic.twitter.com/hBeZssa4tH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 27, 2025

«Η διέλευση των παλαιστινίων εκτοπισμένων άρχισε κατά μήκος του δρόμου Αρ Ρασίντ, μέσω του δυτικού τμήματος του σημείου ελέγχου Νετσαρίμ προς την πόλη της Γάζας και προς το βόρειο τμήμα» του θυλάκου, είπε ο αξιωματούχος.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας επιβεβαίωσε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι άρχισαν να επιστρέφουν στη βόρεια Γάζα, μετά την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ χθες το βράδυ.

«Η διέλευση των εκτοπισμένων Παλαιστινίων έχει ξεκινήσει κατά μήκος του δρόμου Al-Rashid μέσω του δυτικού τμήματος του σημείου ελέγχου Netzarim προς την πόλη της Γάζας και το βόρειο τμήμα» της Λωρίδας της Γάζας, είπε ο αξιωματούχος.

Η Χαμάς θα παραδώσει την Άρμπελ Γιεχούντ, την Άγκαμ Μπέργκερ και έναν ακόμη άνδρα

Μετά από 48 ώρες έντονων διαπραγματεύσεων παρασκηνιακά, επιτεύχθηκε τελικά συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για τα επόμενα βήματα στη συμφωνία των ομήρων το βράδυ της Κυριακής.

Η δήλωση του Κατάρ νωρίς τη Δευτέρα ανέφερε ότι η Χαμάς θα παραδώσει την όμηρο, Αρμπέλ Γιεχούντ, μαζί με άλλους δύο ομήρους πριν από την Παρασκευή. Και τη Δευτέρα, οι ισραηλινές αρχές θα επιτρέψουν στους Παλαιστίνιους να επιστρέψουν στη βόρεια Γάζα.

Η Χαμάς θα παραδώσει την 29χρονη Άρμπελ Γιεχούντ, την στρατιώτη των IDF Άγκαμ Μπέργκερ και έναν επιπλέον άνδρα όμηρο την Πέμπτη, επιβεβαίωσε από την πλευρά το γραφείο του Νετανιάχου. Επίσης, το γραφείο επιβεβαίωσε ότι έλαβε τη λίστα που η Χαμάς παρείχε στους μεσολαβητές όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τους υπόλοιπους ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν στην πρώτη φάση της συμφωνίας, η οποία αρχικά επρόκειτο να παρασχεθεί την περασμένη εβδομάδα.

Το υπουργείο του Κατάρ είπε ότι η Χαμάς θα παραδώσει άλλους τρεις ομήρους το Σάββατο σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα επιτρέψει στους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους να επιστρέψουν στη βόρεια Γάζα από το πρωί της Δευτέρας. Το Ισραήλ δικαιολόγησε την άρνησή του να τους αφήσει να περάσουν επικαλούμενο το ότι δεν αφέθηκε ελεύθερη η 27χρονη άμαχη Αρμπέλ Γεχούντ και ότι δεν έχει λάβει κατάλογο με την κατάσταση των ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι. Αλλά χθες βράδυ, οι υπηρεσίες του κ. Νετανιάχου ανακοίνωσαν πως υπήρξε εντέλει πρόοδος στις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας, οι IDF προορίζονται σε αυτό το στάδιο να «αποσυρθούν πλήρως» προς τα ανατολικά από την οδό Rasheed στην ακτή και να διαλύσει όλες τις στρατιωτικές τοποθεσίες και εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Ζητωκραυγές

Στην είδηση ότι οι Παλαιστίνιοι μπορούν να αρχίσουν να μετακινούνται βόρεια νωρίς τη Δευτέρα, οι εκτοπισμένες οικογένειες ξέσπασαν σε ζητωκραυγές σε καταφύγια και καταυλισμούς.

«Δεν κοιμόμαστε, τα έχω όλα γεμάτα και έτοιμα να πάω με το πρώτο φως της ημέρας», είπε η Γκάντα, μητέρα πέντε παιδιών. «Τουλάχιστον επιστρέφουμε σπίτι, τώρα μπορώ να πω ότι ο πόλεμος τελείωσε και ελπίζω ότι θα παραμείνει ήρεμος», είπε στο Reuters.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι είχαν συγκεντρωθεί στα ισραηλινά οδοφράγματα τις τελευταίες δύο ημέρες, περιμένοντας να κινηθούν βόρεια μέσω του διαδρόμου Netzarim που διχοτομεί την περιοχή, ενώ τοπικοί υγειονομικοί αξιωματούχοι την Κυριακή δήλωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν το πλήθος, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας εννέα.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Γάζας να επανεγκατασταθεί τουλάχιστον προσωρινά αλλού, συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου και της Ιορδανίας. Η Αίγυπτος, η Ιορδανία και οι Παλαιστίνιοι το απέρριψαν, εν μέσω φόβων ότι το Ισραήλ ενδέχεται να μην επιτρέψει ποτέ στους πρόσφυγες να επιστρέψουν.

