Η αστυνομία της Βουλγαρίας κατηγορείται πως αγνόησε κλήσεις έκτακτης ανάγκης και παρεμπόδισε τις προσπάθειες διάσωσης τριών εφήβων μεταναστών από την Αίγυπτο, οι οποίοι πέθαναν τελικά από το κρύο στα βουλαγαροτουρκικά σύνορα, στα τέλη Δεκεμβρίου.

Ένας φάκελος αποδεικτικών στοιχείων που συνέταξαν δύο ανθρωπιστικές οργανώσεις, τον οποίο είδε η Guardian, περιέχει φωτογραφίες, μαρτυρίες και γεωγραφικούς εντοπισμούς που φέρονται να δείχνουν την αποτυχία των Αρχών να σώσουν τα αγόρια, τα οποία καλούσαν σε βοήθεια από τα κρύα δάση του Μπουργκάς, στη νοτιοανατολική Βουλγαρία.

Οι οργανώσεις, No Name Kitchen (NNK) και Collettivo Rotte Balcaniche (CRB), λένε ότι η έκθεσή τους, Frozen Lives, αποκαλύπτει μια ευρύτερη εικόνα «κτηνωδίας κατά των μεταναστών στα σύνορα της Ευρώπης».

Τα σύνορα της Βουλγαρίας με την Τουρκία αποτελούν συχνό σημείο διέλευσης για ανθρώπους που ελπίζουν να ζητήσουν άσυλο στην Ευρώπη, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών για παράνομες επαναπροωθήσεις αιτούντων άσυλο προς την Τουρκία, αναφέρει το δημοσίευμα της Guardian.

Στα σύνορα το έδαφος είναι βραχώδες και λοφώδες και έχει πολικές θερμοκρασίες και πολύ ψυχρούς ανέμους το χειμώνα.

Η NNK και η CRB λένε ότι ειδοποιήθηκαν για πρώτη φορά το πρωί της 27ης Δεκεμβρίου 2024 πως έγιναν κλήσεις σε μια γραμμή έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε από μια ομάδα φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Οι κλήσεις αναφέρονταν σε τρεις εφήβους «σε άμεσο κίνδυνο θανάτου» και έστελναν τοποθεσίες GPS. Οι ακτιβιστές έκαναν στη συνέχεια πολλαπλές κλήσεις στον επίσημο αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και προσπάθησαν να επικοινωνήσουν οι ίδιοι με τα αγόρια.

Η βουλγαρική συνοριακή αστυνομία φέρεται να εμπόδισε τις προσπάθειες διάσωσης από τις οργανώσεις παρά το γεγονός ότι είχε δει ένα βίντεο με ένα από τα αγόρια στο χιόνι.

Τα θύματα ήταν ο 17χρονος Ahmed Samra, ο 16χρονος Ahmed Elawdan και ο 15χρονος Seifalla Elbeltagy.

Μάλιστα, ο 17χρονος όπως περιγράφει η έκθεση είχε «αποτυπώματα από πατούσες σκύλου και μπότες γύρω από το σώμα του», γεγονός που, σύμφωνα με την έκθεση, «δείχνει ότι η συνοριακή αστυνομία τον είχε ήδη βρει, ίσως ακόμη ζωντανό ή νεκρό, αλλά επέλεξε να τον αφήσει εκεί στο κρύο».

Ακτιβιστές που επέστρεψαν στη σκηνή αργότερα λένε ότι διαπίστωσαν ότι όλα τα ίχνη των αποτυπωμάτων είχαν σβηστεί.

Μάλιστα, στην έκθεση περιγράφεται πως το πτώμα ενός από τα αγόρια είχε κατασπαραχτεί από κάποιο ζώο.

Στην ίδια έκθεση, μέλη των ΜΚΟ αναφέρουν πως δέχονται συστηματική παρενόχληση από τις Αρχές.

Τι απαντά η Βουλγαρία

Το βουλγαρικό υπουργείο Εσωτερικών απέρριψε τους ισχυρισμούς των ΜΚΟ και δήλωσε ότι οι συνοριακές δυνάμεις αντέδρασαν εγκαίρως στις αναφορές για νέους που βρίσκονταν σε κίνδυνο, στέλνοντας περιπολίες «αμέσως», αλλά ότι τα πτώματα βρέθηκαν σε διαφορετικές τοποθεσίες από αυτές που είχαν αρχικά αναφερθεί.

Στην ανακοίνωση, το βουλγαρικό ΥΠΕΞ σημειώνει πως οι έρευνες σε αυτές τις περιπτώσεις συνεχίζονται, προσθέτοντας ότι η συνοριακή αστυνομία «δεν επιτρέπει ούτε ανέχεται καμία έκφραση απάνθρωπης ή ασεβούς συμπεριφοράς του προσωπικού της προς τους πολίτες. Και αυτό ισχύει για όλους τους πολίτες και όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που εισήλθαν παράτυπα στο έδαφος της χώρας».

«Το 2024 πραγματοποιήθηκαν 515 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από τη γενική διεύθυνση συνοριακής αστυνομίας της Βουλγαρίας, με σκοπό - την παροχή ιατρικής βοήθειας σε υπηκόους τρίτων χωρών που κατάφεραν να εισέλθουν παράτυπα στη χώρα», επισημαίνει.

«Οι περιπολίες μας αντέδρασαν έγκαιρα σε όλα αυτά τα σήματα, λαμβάνοντας υπόψη πόσο κρίσιμο είναι αυτό όταν ένα άτομο είναι εκτεθειμένο σε ακραίες καιρικές συνθήκες», καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

