«Προσλαμβάνουμε»: Το υπουργείο Κυβερνητικής Αποδοτικότητας του Ίλον Μασκ δημιούργησε ιστοσελίδα για την πρόσληψη προσωπικού

Το νεοσύστατο υπουργείο Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE) του Ίλον Μασκ δημιούργησε έναν νέο ιστότοπο για την κάλυψη θέσεων πλήρους απασχόλησης για μηχανικούς λογισμικού και άλλους τεχνικούς, σύμφωνα με το BBC.

Για να υποβάλουν μια αίτηση, οι υποψήφιοι πρέπει να κάνουν κλικ σε ένα πλαίσιο αναγνωρίζοντας ότι «αυτός ο ρόλος είναι μια ευκαιρία πλήρους απασχόλησης στο γραφείο που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον. Μόνο πολίτες των ΗΠΑ». Οι υποψήφιοι καλούνται να δώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, να ανεβάσουν ένα βιογραφικό σημείωμα και να απαριθμήσουν έως και τρία στοιχεία που «αποδεικνύουν εξαιρετικές ικανότητες».

Ο ιστότοπος εμφανίστηκε να λειτουργεί το απόγευμα της Κυριακής, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος για την επίσημη δημιουργία του οργανισμού.

Στο διάταγμα, ο Τραμπ μετονόμασε την Ψηφιακή Υπηρεσία των ΗΠΑ σε Υπηρεσία DOGE των ΗΠΑ.

Το τμήμα θα έχει γραφείο στο κτήριο του Εκτελεστικού Γραφείου Αϊζενχάουερ, εντός του συγκροτήματος του Λευκού Οίκου. Θα στεγάζει «περίπου 20 άτομα».

«Το Τμήμα DOGE αναζητά ταλέντα παγκόσμιας κλάσης για να εργαστούν πολλές ώρες εντοπίζοντας/εξαλείφοντας τη σπατάλη, την απάτη και την κατάχρηση», ανέφερε η ομάδα την Κυριακή σε μια ανάρτηση στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X, που ανήκει στον Μασκ. «Πρόκειται για θέσεις πλήρους απασχόλησης, με μισθό για μηχανικούς λογισμικού, μηχανικούς InfoSec, οικονομικούς αναλυτές, επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού και, γενικά, για όλους τους ικανούς/ενδιαφερόμενους ανθρώπους. Κάντε αίτηση εδώ!»

Ο Τραμπ έχιε δηλώσει προηγουμένως ότι η ομάδα θα συνεργαστεί με το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου για να εντοπίσει περικοπές δαπανών και να ολοκληρώσει τις συστάσεις της έως τις 4 Ιουλίου 2026. Σύμφωνα με την εκτελεστική εντολή του Λευκού Οίκου από την πρώτη ημέρα του Τραμπ, η νέα ομάδα DOGE θα αναλάβει τον «εκσυγχρονισμό της ομοσπονδιακής τεχνολογίας και του λογισμικού για τη μεγιστοποίηση της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας».

Ένα συνδικάτο που εκπροσωπεί εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους μήνυσε τη Δευτέρα τη διοίκηση Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι το DOGE παραβιάζει νόμο των ΗΠΑ του 1972 που απαιτεί ελέγχους σύγκρουσης συμφερόντων, ιδεολογική ισορροπία και διαφάνεια για τις ομάδες που έχουν άμεση σχέση με τον Λευκό Οίκο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.