Η επιστροφή των χιλιάδων Παλαιστίνιων στη βόρεια Γάζα έρχεται με καθυστέρηση δύο ημερών μετά από διαμάχη που υπήρξε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την ισραηλινή όμηρο, Άρμπελ Γιεχούντ.

Η Γιεχούντ - μια πολίτης - συνελήφθη από το σπίτι της στο Nir Oz στο νότιο Ισραήλ κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου. Πιστεύεται ότι η 28χρονη κρατείται από την οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ.

Το αγόρι της, Ariel Cunio απήχθη επίσης και πιστεύεται ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στη Γάζα μαζί με τον αδερφό του David, ο οποίος επίσης συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2023.

Ο αδερφός της Γιεχούντ, Dolev, εικαζόταν επίσης ότι ήταν όμηρος, αλλά αργότερα κηρύχθηκε νεκρός από τις ισραηλινές αρχές.

Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η Γιεχούντ θα έπρεπε να ήταν μεταξύ των δύο πρώτων ομάδων ομήρων που θα απελευθέρωνε η Χαμάς. Αλλά το Σάββατο, η Χαμάς παρέδωσε τέσσερις στρατιώτες - την Karina Ariev, την Daniella Gilboa, τη Naama Levy και τη Liri Albag και όχι την Γιεχούντ, ωθώντας το Ισραήλ να εμποδίσει τους κατοίκους της Γάζας να κατευθυνθούν βόρεια μέσω του διαδρόμου Netzarim.

Έπειτα από ολονύχτιες διαπραγματεύσεις τελικά η Χαμάς ανέφερε ότι η Γιεχούντ θα παραδοθεί στον Ερυθρό Σταυρό μαζί με άλλους δύο ομήρους την ερχόμενη Πέμπτη. Η συμφωνία αυτή είχε και ως αποτέλεσμα την επιστροφή δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων στη Βόρεια Γάζα.

* Κεντρική φωτογραφία: Bring Them Home Now

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.