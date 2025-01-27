Νετανιάχου: Η Χαμάς θα απελευθερώσει έξι ομήρους - Θα επιτραπεί στους κατοίκους της Γάζας να επιστρέψουν στα σπίτια τους στα βόρεια

Η Χαμάς θα απελευθερώσει έξι ομήρους αυτή την εβδομάδα και το Ισραήλ θα επιτρέψει στους κατοίκους της Γάζας να επιστρέψουν στα σπίτια τους στα βόρεια από τη Δευτέρα, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σύμφωνα με το BBC.

Στους ομήρους περιλαμβάνεται η Αρμπέλ Γεχούντ, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης που οδήγησε το Ισραήλ να καθυστερήσει την επιστροφή των κατοίκων της Γάζας στη βόρεια Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι η Χαμάς απελευθέρωσε τέσσερις στρατιώτες το Σάββατο, αλλά όχι την κ. Γεχούντ, με το Ισραήλ να κατηγορεί τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με την οποία οι Ισραηλινοί πολίτες έπρεπε να απελευθερωθούν πρώτοι με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, έχουν απελευθερωθεί επτά όμηροι και σχεδόν 300 κρατούμενοι.

Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι που προσπαθούν να φτάσουν στη βόρεια Γάζα συγκεντρώνονται στο στρατιωτικό φράγμα που τους εμποδίζει τους εδώ και δύο ημέρες. Η κατάπαυση του πυρός και η συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και κρατουμένων τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου. Έχουν πραγματοποιηθεί δύο ανταλλαγές.

Στο πλαίσιο της τρίτης, η Χαμάς θα απελευθερώσει την Πέμπτη την Γεχούντ και άλλους δύο ομήρους, ενώ θα ακολουθήσουν άλλοι τρεις το Σάββατο, δήλωσαν ο Νετανιάχου και το Κατάρ, το οποίο έχει μεσολαβήσει στις συνομιλίες.

Το Ισραήλ θα αρχίσει να επιτρέπει στους Παλαιστίνιους να μετακινηθούν βόρεια τη Δευτέρα, καθώς και να απελευθερώνει περισσότερους Παλαιστίνιους κρατούμενους αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, είχε προγραμματιστεί να επιτραπεί στους Παλαιστίνιους να ταξιδέψουν βόρεια του διαδρόμου Νετσαρίμ, μιας λωρίδας γης μήκους επτά χιλιομέτρων που ελέγχεται από το Ισραήλ και αποκόπτει τη βόρεια Γάζα από το υπόλοιπο έδαφος, το Σάββατο.

Το Ισραήλ ανέφερε αργότερα ότι θα επιτρέψει στους κατοίκους να επιστρέψουν στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας από τις 07:00 (τοπική ώρα) τη Δευτέρα και με οχήματα δύο ώρες αργότερα, αφού επιλυθεί η διαμάχη για την Γεχούντ.

Οι διαμεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου, οι οποίοι έχουν διευκολύνει τις συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, συμμετείχαν στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε τη σημαντική πρόοδο λίγες στιγμές πριν από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Το Ισραήλ είχε ζητήσει από τους διαμεσολαβητές αποδείξεις από τη Χαμάς ότι η Γεχούντ είναι ζωντανή. Φαίνεται ότι οι δόθηκαν αποδείξεις στους Αιγύπτιους το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με το BBC.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί η Αίγυπτος και η Ιορδανία να υποδεχθούν Παλαιστίνιους από τη Γάζα, την οποία χαρακτήρισε «τόπο κατεδάφισης».

Τόσο η Χαμάς όσο και η Παλαιστινιακή Αρχή καταδίκασαν την σκέψη αυτή, ενώ η Ιορδανία και η Αίγυπτος απέρριψαν επίσης την πρόταση.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Ιανουαρίου σταμάτησε τον πόλεμο που ξεκίνησε όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 μεταφέρθηκαν στη Γάζα ως όμηροι τότε.

Περισσότεροι από 47.200 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν σκοτωθεί εξαιτίας της ισραηλινής επίθεσης, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

