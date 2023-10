Εκκενώθηκε ολόκληρη πόλη στη Σκωτία ενόψει της κακοκαιρίας «Μπαμπέτ» - Βίντεο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

«Πρωτοφανείς» καιρικές συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν από το απόγευμα στη Σκωτία, με μία σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για σφοδρές βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και πλημμύρες να έχει εκδοθεί για τα ανατολικά της χώρας.

Ο κίνδυνος πλημμυρών που συνοδεύει τη βροχή της λεγόμενης Καταιγίδας Μπαμπέτ οδήγησε το μεσημέρι τις τοπικές αρχές να εκδώσουν εντολή προληπτικής εκκένωσης σημείων της πόλης Μπρέχιν στην κομητεία Άνγκους, από όπου περνά ο ποταμός Μπρέχιν.

Across the pond today, #StormBabet made waves in England, and not just on social media. Coastal areas of the United Kingdom are experiencing a significant storm surge. Approximately two months worth of rain is expected to fall in Northeast England and Scotland in the coming… pic.twitter.com/GVZlK3p6Vs