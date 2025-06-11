Ένοχο έκρινε την Τετάρτη δικαστήριο του Μανχάταν τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν για μία από τις κατηγορίες που αφορούν σεξουαλικά εγκλήματα, αν και δεν έχει ακόμη καταλήξει σε ετυμηγορία για το σύνολο των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο πρώην πανίσχυρος κινηματογραφικός παραγωγός. Οι διαβουλεύσεις των ενόρκων έχουν σημαδευτεί από διαμάχες και απειλές στο εσωτερικό της αίθουσας.

Ο 73χρονος Γουάινστάϊν δικάζεται εκ νέου μετά την ανατροπή της καταδίκης του το 2020 από εφετείο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Οι εισαγγελείς τον κατηγορούν για βιασμό μιας ηθοποιού και για επίθεση σε δύο ακόμη γυναίκες. Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος και αρνείται ότι έχει επιτεθεί ή ότι είχε σεξουαλικές επαφές χωρίς συναίνεση.

Οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για μία από τις τρεις κατηγορίες — την επίθεση στην πρώην βοηθό παραγωγής Μίριαμ Χέιλι το 2006. Τον έκριναν αθώο για την κατηγορία που σχετιζόταν με την υποτιθέμενη επίθεση στην Κάγια Σοκόλα το 2002, όταν εκείνη ήταν 16 ετών.

Δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση για την τρίτη κατηγορία, που αφορά τον βιασμό της Τζέσικα Μαν το 2013. Οι ένορκοι θα συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις για αυτό το σκέλος την Πέμπτη.

Η μερική ετυμηγορία εκδόθηκε την πέμπτη ημέρα διαβουλεύσεων, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από εντάσεις. Πριν ανακοινωθεί η απόφαση, ο δικαστής Κέρτις Φάρμπερ συναντήθηκε ιδιαιτέρως με μέλος του σώματος των ενόρκων, γνωστό ως "Ένορκος 1". Ο δικαστής δήλωσε στη συνέχεια στην αίθουσα ότι υπήρξε «καβγάς» μεταξύ των ενόρκων.

«Ο Ένορκος 1 κατέστησε απολύτως σαφές ότι δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη», ανέφερε ο δικαστής, προσθέτοντας ότι του μεταφέρθηκαν φωνές, ύβρεις και απειλές, μεταξύ αυτών και η φράση: «Θα σε βρω απ’ έξω μια μέρα».

Ο δικηγόρος του Γουάινσταϊν, Άρθουρ Αϊντάλα, ζήτησε ακύρωση της δίκης, ενώ ο δικαστής ετοιμαζόταν να αποδεσμεύσει τους ενόρκους για να «ηρεμήσουν». Ωστόσο, εκείνοι έστειλαν σημείωμα δηλώνοντας ότι είχαν καταλήξει σε μερική ετυμηγορία.

Η επανεκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε στις 23 Απριλίου. Ο Γουάινσταϊν, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, παρακολουθεί τη δίκη σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Στην αγόρευσή της στις 3 Ιουνίου, η εισαγγελία δήλωσε ότι τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο Γουάινσταϊν εκμεταλλεύτηκε την εξουσία του για να παγιδεύσει και να κακοποιήσει γυναίκες.

Η υπεράσπιση από την πλευρά της ισχυρίστηκε ότι οι καταγγέλλουσες είπαν ψέματα στο δικαστήριο, καθώς οι συναινετικές ερωτικές τους σχέσεις με τον βραβευμένο με Όσκαρ παραγωγό δεν τους εξασφάλισαν τη σταδιοδρομία που επιθυμούσαν στο Χόλιγουντ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.