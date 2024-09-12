Νέες κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον κινηματογραφικό παραγωγό Χάρβεϊ Γουάινστιν την Πέμπτη.

Ο Γουάινστιν -- ο οποίος αναρρώνει μετά από επείγουσα εγχείρηση καρδιάς -- δεν ήταν παρών και οι εισαγγελείς ζήτησαν από τον δικαστή να ορίσει ημερομηνία για την παραπομπή του.

Το νέο κατηγορητήριο παραμένει σφραγισμένο μέχρι την εκδίκαση, επομένως οι κατηγορίες δεν είναι ακόμη γνωστές. Όπως ανέφερε το ABC News, οι εισαγγελείς είχαν προηγουμένως παρουσιάσει στοιχεία για τρεις φερόμενες σεξουαλικές επιθέσεις από διαφορετικές χρονικές περιόδους που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην προηγούμενη υπόθεσή του.

Το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν παρουσίασε στοιχεία στο δικαστήριο σχετικά με μια φερόμενη σεξουαλική επίθεση που συνέβη κάποια στιγμή σε μια χρονική περίοδο τεσσάρων μηνών από τα τέλη του 2005 έως τα μέσα του 2006 σε ένα κτήριο κατοικιών στο Μανχάταν, σύμφωνα με ένα αντίγραφο ακρόασης του δικαστηρίου την περασμένη εβδομάδα.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν επίσης ότι γνώριζαν δύο άλλα πιθανά αδικήματα: μια σεξουαλική επίθεση τον Μάιο του 2016 σε ξενοδοχείο στην Tribeca και μια πιθανή σεξουαλική επίθεση που σημειώθηκε στο Tribeca Grand hotel.

Η ακρόαση της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες αφότου ο Γουάινστιν μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το νησί Ρίκερς, όπου κρατείται, στο νοσοκομείο Bellevue για επείγουσα εγχείρηση καρδιάς μετά από πόνους στο στήθος, όπως είπαν οι εκπρόσωποί του στο ABC News.

Η δίκη του έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο.

Ο Γουάινστιν έχει αρνηθεί οποιοδήποτε αδίκημα και είπε ότι οι ερωτικές συνευρέσεις του ήταν συναινετικές.

Το νέο κατηγορητήριο έρχεται μήνες αφότου το Εφετείο της Νέας Υόρκης ανέτρεψε την καταδίκη του για βιασμό το 2020.

Παρά την ακύρωση της καταδικαστικής απόφασης στη Νέα Υόρκη, παραμένει στη φυλακή επειδή το 2023 καταδικάστηκε στο Λος Άντζελες σε κάθειρξη 16 ετών για άλλες περιπτώσεις βιασμών και κακοποίησης.

Με πληροφορίες από το ABC News

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.