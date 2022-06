Ολλανδοί «Peaky Blinders» εισέβαλαν στην έκθεση τέχνης του Μάαστριχτ και άρπαξαν κοσμήματα

Ένοπλοι ληστές εισέβαλαν, μέρα-μεσημέρι, στην έκθεση τέχνης και αρχαιοτήτων που διεξάγεται στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας και είναι μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας ένα ρόπαλο για να σπάσουν τη βιτρίνα ενός κοσμηματοπώλη.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο από τους τέσσερις υπόπτους και καταδιώκει τους υπόλοιπους. Λόγω της ληστείας οι επισκέπτες της TEFAF (Ευρωπαϊκή Έκθεση Καλών Τεχνών) εγκατέλειψαν έντρομοι τον χώρο.

Ένα εντυπωσιακό βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τους τέσσερις άνδρες, ντυμένους με κασκέτα, κομψά ρούχα και γυαλιά ηλίου, να σπάνε μια βιτρίνα στη TEFAF και να απειλούν το πλήθος κρατώντας κάτι που μοιάζει με πιστόλι.

Meanwhile, the Netherlands has its own vibe.



Today at the TEFAF European Fine Art Fair, some woodpeckers took a hammer and smashed armored glass with it to steal jewelry.#Ukraine #poland #russia #breakingnews #breaking #war #ukrainewar #polska #ukraina pic.twitter.com/SnJEsGT6cb