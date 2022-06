Στόλτενμπεργκ: Η Ρωσία χρησιμοποιεί την ενέργεια ως όπλο

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ προειδοποίησε την Τρίτη ότι η Ρωσία «χρησιμοποιεί την ενέργεια ως όπλο» ενόψει της συνόδου κορυφής της Βορειοατλαντικής συμμαχίας στη Μαδρίτη.



Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανέφερε μάλιστα ότι «η Ρωσία χρησιμοποιεί την ενέργεια ως όπλο καταναγκασμού», ενώ δεσμεύτηκε ότι το ΝΑΤΟ θα είναι κλιματικά ουδέτερο ως προς τον άνθρακα έως το 2050.



Σημείωσε ότι η σύνοδος κορυφής της Μαδρίτης θα είναι κομβική σημασίας, καθώς «θα συμφωνήσουμε μια νέα Στρατηγική Αντίληψη, τη Στρατηγική Αντίληψη της Μαδρίτης, που θα είναι το σχέδιο για το ΝΑΤΟ σε έναν πιο επικίνδυνο και απρόβλεπτο κόσμο».



«Και μετά, ελπίζουμε να σημειώσουμε πρόοδο στην ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Και τότε, φυσικά, θα δηλώσουμε επίσης ότι για να μπορέσουμε να αμυνθούμε σε έναν πιο επικίνδυνο κόσμο πρέπει επίσης να επενδύσουμε περισσότερο στις άμυνές μας», είπε ο Στόλτενμπεργκ.

