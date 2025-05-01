Λογαριασμός
Σφυροκόπημα της Ρωσίας στην Ουκρανία, με φόντο την ιστορική συμφωνία Ουάσινγκτον-Κιέβου για τα ορυκτά (Συγκλονιστικές εικόνες)

Κηρύχτηκαν συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές σε Κιέβο, Χάρκοβο, Τσερνίχιβ, Σούμι, Ντονέτσκ, Ντνιπροπετρόφσκ, Ζαπορίζια και Οδησσό - Δύο νεκροί στην Οδησσό

Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε ρωσική επιδρομή με drones σε τομέα της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο περιφερειάρχης της μέσω Telegram.

Παράλληλα, ακούστηκαν εκρήξεις σε συνοικία της πόλης Σούμι (βορειοανατολικά) και κηρύχτηκαν συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές, μεταξύ άλλων, στις περιφέρειες Κιέβου, Χαρκόβου, Τσερνίχιβ, Σούμι, Ντονέτσκ, Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζιας.

Στην Οδησσό, «εχθρική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πολυκατοικίες, κατοικίες, σούπερ μάρκετ, σχολείο και οχήματα», ενώ «εκδηλώθηκαν πυρκαγιές» κι ο ακόμα προκαταρκτικός απολογισμός κάνει λόγο για «δυο ανθρώπους νεκρούς από πλήγμα (σ.σ. drone εφόρμησης) και άλλους πέντε τραυματίες», ανέφερε ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ.

Η νέα ρωσική επιδρομή καταγράφεται καθώς οι ΗΠΑ και η Ουκρανία υπέγραψαν χθες στην Ουάσιγκτον οικονομική συμφωνία στο πλαίσιο της οποίας θα δημιουργηθεί ταμείο για την ανοικοδόμηση της χώρας, που έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές από τον πόλεμο, και παρέχει στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προνομιακή πρόσβαση στους ουκρανικούς φυσικούς πόρους.

Και επίσης εν μέσω παράλληλων, ευρύτερων διπλωματικών παζαριών για να βρεθεί τρόπος να τελειώσει ο πόλεμος, τρία χρόνια και πλέον χρόνια αφού ξέσπασε.

