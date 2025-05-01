Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος έκανε στάση στο Σάντο Ντομίνγκο μετά την επίσκεψή του στη Βραζιλία για τη σύνοδο των BRICS, δήλωσε χθες Τετάρτη ότι η Δομινικανή Δημοκρατία είναι «υποσχόμενος εταίρος» της Μόσχας στην περιοχή, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τουρισμό.

Η Ρωσία ετοιμάζεται να ανοίξει πρεσβεία στη χώρα, ενώ η Μόσχα και το Σάντο Ντομίνγκο εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταργήσουν αμοιβαία τις βίζες.

«Η Δομινικανή Δημοκρατία είναι υποσχόμενος εταίρος μας στην περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, εκτιμάμε τις παραδοσιακές φιλικές σχέσεις ανάμεσα στις χώρες μας», ανέφερε ο κ. Λαβρόφ, σύμφωνα με μετάφραση των δηλώσεών του που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών στο Σάντο Ντομίνγκο.

Ο κ. Λαβρόφ, που είχε συναντήσεις με τον δομινικανό ομόλογό του Ρομπέρτο Άλβαρες και με τον πρόεδρο Λουίς Αμπιναδέρ, τόνισε πως «μιλήσαμε πρωτίστως για τον τουρισμό, για τη μεγέθυνση των τουριστικών ροών».

Από την πλευρά του, ο κ. Άλβαρες στάθηκε στο πρόβλημα της Αϊτής, με την οποία μοιράζεται τη νήσο Εσπανιόλα η Δομινικανή Δημοκρατία.

«Παρουσίασα λεπτομερώς στον υπουργό Λαβρόφ τη δομινικανή θέση που προβλέπει συντονισμένη, επείγουσα και πιο αποτελεσματική δράση της πολυεθνικής αποστολής υποστήριξης ασφαλείας στην Αϊτή, ανέφερε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Δομινικανής Δημοκρατίας, τονίζοντας την «βαθιά κρίση, πολιτική, ασφαλείας και ανθρωπιστική» που πλήττει τη γειτονική χώρα.

«Ελπίζουμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο ως προς τον εφοδιασμό και τη χρηματοδότηση ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά της» (σ.σ. της ΠΑΥΑ). «Προς αυτό, ζητήσαμε τη συνεργασία του υπουργού Λαβρόφ» και της Μόσχας, πρόσθεσε ο κ. Άλβαρες.

Ο ρώσος ΥΠΕΞ δεν έθιξε το ζήτημα στις δικές του δηλώσεις.

Η Αϊτή βρίσκεται τα τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας στη Δομινικανή Δημοκρατία. Ο πρόεδρος Αμπιναδέρ αναφέρεται πολύ συχνά στην ασταθή κατάσταση στη γειτονική χώρα. Τα δυο κράτη έχουν ολοένα πιο περίπλοκη σχέση.

Ο κ. Αμπιναδέρ έχει μετατρέψει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης από την Αϊτή σε άρμα μάχης του. Αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2020, ο αρχηγός του κράτους, που επανεξελέγη θριαμβευτικά το 2024, έχει σκληρύνει θεαματικά την πολιτική του ως προς τη μετανάστευση — υψώνοντας ιδίως τείχος στα σύνορα της πολύ πιο πλούσιας χώρας του με την Αϊτή, που είναι βυθισμένη στη βία των συμμοριών και την ανέχεια.

