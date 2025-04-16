Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 26 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

Εννιά από τα drones καταστράφηκαν στον εναέριο χώρο της νότιας ρωσικής περιφέρειας Βαρόνεζ, οκτώ σε αυτόν της παραμεθόριας περιφέρειας Μπιέλγκοροντ και τα υπόλοιπα στους αιθέρες των περιφερειών Κουρσκ, Λίπετσκ, της πρωτεύουσας Μόσχας και της χερσονήσου της Κριμαίας, διευκρίνισε.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, «μαζική» επιδρομή ρωσικών drones στην Οδησσό, καίριας σημασίας ουκρανικό λιμένα στη Μαύρη Θάλασσα, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, να εκδηλωθούν πυρκαγιές και να υποστούν ζημιές σπίτια και πολιτικές υποδομές, ανέφεραν αξιωματούχοι επίσης μέσω Telegram.

Η πλήρης έκταση της επιδρομής δεν είναι ακόμη σαφής ως αυτό το στάδιο. Γενικά, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοινώνει αργότερα κάθε πρωί στοιχεία για τις επιδρομές του είδους.

Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ να προωθήσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και να υπάρξει πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται κι οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις ακόμη και των περιορισμένων μορατόριουμ που συμφωνήθηκαν σε έμμεσες διαπραγματεύσεις και αφορούσαν τα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

