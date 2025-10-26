Εμπορικές συμφωνίες, επενδύσεις και χορός στην επίσκεψη Τραμπ στη Μαλαισία

Οι ΗΠΑ υπέγραψαν μια σειρά συμφωνιών για το εμπόριο και τα κρίσιμα ορυκτά με τέσσερις εταίρους της Νοτιοανατολικής Ασίας την Κυριακή, με στόχο την αντιμετώπιση των εμπορικών ανισορροπιών και τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού εν μέσω αυστηρότερων περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στην Κουάλα Λουμπούρ για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας, υπέγραψε εμπορικές συμφωνίες με τους ομολόγους του από τη Μαλαισία και την Καμπότζη, καθώς και ένα πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας με την Ταϊλάνδη, στο πλαίσιο του οποίου οι χώρες θα συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών.

Οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν δασμολογικό συντελεστή 19% στις εξαγωγές και από τις τρεις χώρες στο πλαίσιο των συμφωνιών, ενώ ο δασμός θα μειωθεί στο μηδέν για ορισμένα προϊόντα, σύμφωνα με κοινές δηλώσεις που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε επίσης μια παρόμοια συμφωνία-πλαίσιο με το Βιετνάμ, στο οποίο επιβάλλεται δασμολογικός συντελεστής 20% στις εξαγωγές του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Βιετνάμ, το οποίο κατέγραψε πέρυσι εμπορικό πλεόνασμα 123 δισ. δολαρίων με τις ΗΠΑ, έχει δεσμευτεί να αυξήσει σημαντικά τις αγορές αμερικανικών προϊόντων, προκειμένου να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα μεταξύ των δύο χωρών.

Υποδοχή με χορό Τραμπ

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ έφτασε στη Μαλαισία στο πρώτο μέρος της πενθήμερης περιοδείας του στην Ασία και έγινε δεκτός με μουσική, χορούς και παραδοσιακές φορεσιές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συμμετείχε με ενθουσιασμό στο τελετουργικό καλωσόρισμα, χορεύοντας μαζί με Μαλαισιανούς χορευτές. Το στιγμιότυπο αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λεζάντα «TRUMP DANCE MALAYSIA VERSION», προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Την υποδοχή είχε διοργανώσει ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ.

Δείτε το βίντεο:

TRUMP DANCE MALAYSIA VERSION 🕺🇺🇸🇲🇾 pic.twitter.com/ahPmAMXnk8 — The White House (@WhiteHouse) October 26, 2025

Η Μαλαισία δεν θα απαγορεύσει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ υπέγραψε την Κυριακή δύο ξεχωριστές συμφωνίες των ΗΠΑ με την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία, επιδιώκοντας συνεργασία για τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών, εν μέσω ανταγωνιστικών προσπαθειών από το Πεκίνο στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα.

Το Reuters ανέφερε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η Κίνα βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με την Κουάλα Λουμπούρ σχετικά με την επεξεργασία σπάνιων γαιών, με το μαλαισιανό κρατικό επενδυτικό ταμείο Khazanah Nasional να αναμένεται να συνεργαστεί με μια κινεζική εταιρεία για την κατασκευή ενός διυλιστηρίου στη Μαλαισία.

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος παραγωγός και επεξεργαστής σπάνιων γαιών στον κόσμο, έχει επιβάλει όλο και πιο αυστηρούς ελέγχους στις εξαγωγές της τεχνολογίας επεξεργασίας, αναγκάζοντας τους παγκόσμιους κατασκευαστές να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας κρίσιμων ορυκτών που χρησιμοποιούνται ευρέως σε ημιαγωγούς, ηλεκτρικά οχήματα και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Η Μαλαισία συμφώνησε την Κυριακή να μην απαγορεύσει ή να επιβάλει ποσοστώσεις στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ κρίσιμων ορυκτών ή σπάνιων γαιών, ανέφεραν οι χώρες σε κοινή δήλωση.

Ωστόσο, η δήλωση δεν διευκρίνιζε εάν η δέσμευση της Μαλαισίας αφορούσε ακατέργαστες ή επεξεργασμένες σπάνιες γαίες.

Η Μαλαισία, η οποία διαθέτει περίπου 16,1 εκατ. τόνους κοιτασμάτων σπάνιων γαιών, έχει απαγορεύσει την εξαγωγή ακατέργαστων σπάνιων γαιών προκειμένου να αποτρέψει την απώλεια πόρων, καθώς επιδιώκει να αναπτύξει κλάδο.

Κατάργηση των δασμολογικών φραγμών

Οι συμφωνίες υπογράφηκαν μετά την επίβλεψη του Τραμπ στην υπογραφή μιας διερυμένης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης, μετά τις θανατηφόρες συγκρούσεις στα σύνορα μεταξύ των γειτονικών χωρών νωρίτερα φέτος.

Στο πλαίσιο των συμφωνιών, οι τέσσερις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας δεσμεύτηκαν να άρουν τα εμπορικά εμπόδια και να παρέχουν πρόσβαση στην αγορά σε διάφορα αμερικανικά προϊόντα.

Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν επίσης δεσμεύσεις στον τομέα του ψηφιακού εμπορίου, των υπηρεσιών και των επενδύσεων, καθώς και υποσχέσεις από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία και το Βιετνάμ συμφώνησαν επίσης να δέχονται οχήματα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας και εκπομπών ρύπων των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις κοινές δηλώσεις.

Η Μαλαισία, μια χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία ηγείται στην πιστοποίηση Halal, συμφώνησε να απλοποιήσει τις απαιτήσεις για αμερικανικά προϊόντα όπως καλλυντικά και φαρμακευτικά προϊόντα. (Η πιστοποίηση Halal είναι μια βεβαίωση ότι τα προϊόντα (όπως τρόφιμα, καλλυντικά, φάρμακα) και οι υπηρεσίες συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ισλαμικού Νόμου (Σαρία). Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι τα προϊόντα δεν περιέχουν απαγορευμένα (Haram) συστατικά, όπως χοιρινό, αλκοόλ ή νεκρά ζώα, και έχουν παραχθεί με σεβασμό σε αυστηρές θρησκευτικές και υγειονομικές προδιαγραφές).

Ο υπουργός Εμπορίου της χώρας, Tengku Zafrul Aziz, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Μαλαισία εξασφάλισε επίσης δασμολογικές απαλλαγές για αεροδιαστημικό εξοπλισμό και φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και για εμπορεύματα όπως φοινικέλαιο, κακάο και καουτσούκ.

Η Ταϊλάνδη ανέφερε ότι θα καταργήσει τους δασμολογικούς φραγμούς για περίπου το 99% των εμπορευμάτων και θα χαλαρώσει τους περιορισμούς στην ξένη ιδιοκτησία για τις αμερικανικές επενδύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με κοινή δήλωση των δύο χωρών.

Επίσης, έκαναν λόγο για αρκετές επικείμενες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ εταιρειών της Ταϊλάνδης και των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αγορών γεωργικών προϊόντων όπως ζωοτροφές καλαμποκιού και σόγιας, αξίας περίπου 2,6 δισ. δολαρίων ετησίως.

Η Ταϊλάνδη έχει επίσης δεσμευτεί να αγοράσει 80 αεροσκάφη από τις ΗΠΑ συνολικής αξίας 18,8 δισ. δολαρίων και ενεργειακά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και πετρελαίου, αξίας περίπου 5,4 δισ. δολαρίων ετησίως, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

