Ο Λούλα χαρακτήρισε θετική τη συνάντησή με Τραμπ

Ο Λούλα δήλωσε πως είχε εποικοδομητική συνάντηση με τον Τραμπ στη σύνοδο ASEAN, συμφωνώντας να ξεκινήσουν αμέσως συνομιλίες για επίλυση ζητημάτων

Λούλα ντα Σίλβα πρόεδρος

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε σήμερα ότι είχε μία θετική συνάντηση με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη σύνοδο κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) που διεξάγεται στη Μαλαισία.

«Συμφωνήσαμε πως οι ομάδες μας θα συναντηθούν αμέσως για να προωθήσουν την αναζήτηση λύσεων στους δασμούς και στις κυρώσεις εναντίον των αρχών της Βραζιλίας», ανέφερε ο Λούλα σε μήνυμα στην πλατφόρμα X.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

