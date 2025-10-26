Λογαριασμός
Ο Στάρμερ θα επισκεφτεί τη Δευτέρα την Τουρκία

Ο Στάρμερ θα επισκεφθεί την Τουρκία για να συζητήσει τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, σύμφωνα με τον διευθυντή επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας

Στάρμερ και Ερντογάν

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, θα επισκεφθεί την Τουρκία τη Δευτέρα για να συζητήσει τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο X του Μπουρχανετίν Ντουράν, διευθυντή επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Ειδικότερα, ο Ντουράν αναφέρει στην ανάρτησή του:

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα στις 27 Οκτωβρίου 2025, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του αξιότιμου Προέδρου μας.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, εκτός από τις στρατηγικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου που βασίζονται σε στενή συμμαχία, θα συζητηθούν και οι τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

