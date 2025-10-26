Ο Στάρμερ θα επισκεφτεί τη Δευτέρα την Τουρκία

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, θα επισκεφθεί την Τουρκία τη Δευτέρα για να συζητήσει τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο X του Μπουρχανετίν Ντουράν, διευθυντή επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Ειδικότερα, ο Ντουράν αναφέρει στην ανάρτησή του:

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα στις 27 Οκτωβρίου 2025, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του αξιότιμου Προέδρου μας.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, εκτός από τις στρατηγικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου που βασίζονται σε στενή συμμαχία, θα συζητηθούν και οι τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.



Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı… — Burhanettin Duran (@burhanduran) October 26, 2025

Πηγή: skai.gr

