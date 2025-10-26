Πλάνα από τις IDF δείχνουν τη στιγμή που Ισραηλινοί στρατιώτες δέχονται πυρά από Παλαιστίνιους ενόπλους στην Ταλ αλ-Χάουα, νότια της πόλης της Γάζας.
Israeli army footage shows the moment Israeli troops came under fire from Palestinian fighters in Tal al-Hawa, south of Gaza City.
The ambush killed an Israeli officer and reportedly wounded several others. MEE could not independently verify the location or date of the footage pic.twitter.com/LzbsIhFW5Z— Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 26, 2025
Η ενέδρα σκότωσε έναν Ισραηλινό αξιωματικό και φέρεται να τραυμάτισε αρκετούς άλλους στρατιώτες. Τη στιγμή της αιφνιδιαστικής επίθεσης οι Ισραηλινοί συνομιλούν αμέριμνοι.
- Μαστίγιο και καρότο: Μετά τις δοκιμές «ανίκητου» πυρηνικού πυραύλου, το Κρεμλίνο απειλεί, αλλά θέλει και ειρήνη
- Νετανιάχου: «Εμείς αποφασίζουμε με ποιους συνεργαζόμαστε» - Αιχμές για τουρκικές δυνάμεις στη Γάζα
- Οι αρχές επιβεβαίωσαν τις συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο - Αποδοκιμάζουν την «πρόωρη αποκάλυψη»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.