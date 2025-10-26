Πλάνα από τις IDF δείχνουν τη στιγμή που Ισραηλινοί στρατιώτες δέχονται πυρά από Παλαιστίνιους ενόπλους στην Ταλ αλ-Χάουα, νότια της πόλης της Γάζας.

Israeli army footage shows the moment Israeli troops came under fire from Palestinian fighters in Tal al-Hawa, south of Gaza City.



The ambush killed an Israeli officer and reportedly wounded several others. MEE could not independently verify the location or date of the footage pic.twitter.com/LzbsIhFW5Z October 26, 2025

Η ενέδρα σκότωσε έναν Ισραηλινό αξιωματικό και φέρεται να τραυμάτισε αρκετούς άλλους στρατιώτες. Τη στιγμή της αιφνιδιαστικής επίθεσης οι Ισραηλινοί συνομιλούν αμέριμνοι.

Πηγή: skai.gr

