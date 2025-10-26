Λογαριασμός
Βίντεο: Η στιγμή που στρατιώτες των IDF δέχονται επίθεση από Παλαιστίνιους - Ένας νεκρός και τραυματίες

Η ενέδρα σκότωσε έναν Ισραηλινό αξιωματικό και φέρεται να τραυμάτισε αρκετούς άλλους στρατιώτες - Τη στιγμή της αιφνιδιαστικής επίθεσης οι Ισραηλινοί συνομιλούν αμέριμνοι

Γάζα: Οι στιγμή που στρατιώτες των IDF δέχονται επίθεση από Παλαιστίνιους - Βίντεο

Πλάνα από τις IDF δείχνουν τη στιγμή που Ισραηλινοί στρατιώτες δέχονται πυρά από Παλαιστίνιους ενόπλους στην Ταλ αλ-Χάουα, νότια της πόλης της Γάζας.

Η ενέδρα σκότωσε έναν Ισραηλινό αξιωματικό και φέρεται να τραυμάτισε αρκετούς άλλους στρατιώτες. Τη στιγμή της αιφνιδιαστικής επίθεσης οι Ισραηλινοί συνομιλούν αμέριμνοι.  

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισραήλ IDF Χαμάς Λωρίδα της Γάζας
