Μπέσεντ: ΗΠΑ και Κίνα κατέληξαν σε συμφωνία-πλαίσιο για τις σπάνιες γαίες και τους δασμούς

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ (φωτογραφία με Τραμπ), ανακοίνωσε την Κυριακή ότι κατέληξε σε ένα «πολύ ουσιαστικό πλαίσιο» με τον Κινέζο αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ, το οποίο θα αναστείλει το μέτρο των αμερικανικών δασμών 100% σε κινεζικά προϊόντα και θα επιτύχει αναβολή των ελέγχων εξαγωγών σπάνιων γαιών από την Κίνα.

Ο Μπέσεντ δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο NBC ότι το πλαίσιο που επιτεύχθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας θα επιτρέψει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να συζητήσουν περαιτέρω εμπορική συνεργασία την επόμενη εβδομάδα. Η ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει πιο ισορροπημένο εμπόριο ΗΠΑ-Κίνας, κινεζικές αγορές αμερικανικής σόγιας και άλλων γεωργικών προϊόντων και την αντιμετώπιση της διάδοσης της φαιντανύλης στις ΗΠΑ.

Ερωτηθείς αν αναμένει ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην απειλή του Τραμπ για δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα, ο Μπέσεντ απάντησε: «Όχι, και αναμένω επίσης ότι θα λάβουμε κάποιο είδος αναβολής στους ελέγχους εξαγωγών σπάνιων γαιών που είχαν συζητήσει οι Κινέζοι». Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι οι τελικοί όροι θα αποφασιστούν από τους δύο ηγέτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε την Κυριακή πως είναι αισιόδοξος για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με το Πεκίνο και ότι αναμένει να έχει συναντήσεις στην Κίνα και τις ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι θα έχουμε συμφωνία με την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την έναρξη των συνομιλιών του με τον πρόεδρο της Βραζιλίας. «Θα τους συναντήσουμε αργότερα στην Κίνα και θα τους συναντήσουμε στις ΗΠΑ, είτε στην Ουάσινγκτον είτε στο Μαρ-α-Λάγκο».

