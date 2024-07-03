Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Μια απρόσμενη εμφάνιση περιλάμβανε η προεκλογική συγκέντρωση των Συντηρητικών στο Λονδίνο αργά το βράδυ της Τρίτης, συγκεκριμένα την πρώτη εμφάνιση σε αυτή την εκστρατεία του πρώην πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

Ο κ. Τζόνσον δεν εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με τον Ρίσι Σούνακ, αλλά με τον γνωστό ενθουσιασμό του και με τις πνευματώδεις ατάκες προκάλεσε ενθουσιασμό στους φίλους των Τόρις, τέτοιον που που δεν έχει προκαλέσει σε όλη την προεκλογική εκστρατεία ο ίδιος ο κ. Σούνακ, όπως επισημαίνουν σήμερα πολλοί σχολιαστές.

Ο κ. Τζόνσον επικεντρώθηκε κυρίως στην επισήμανση του «κινδύνου» που συνιστά μια ψήφος υπέρ των Εργατικών ή του Reform UK, παρά στα θετικά μιας ψήφου υπέρ των Συντηρητικών, καθώς οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να δίνουν ευρεία αυτοδυναμία στον Κιρ Στάρμερ και σημαντικό μερίδιο ψήφων στο κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ.

Κατά τον κ. Τζόνσον μια κυβέρνηση Εργατικών «θα εγκυμονούσε τρομερές καταστάσεις» για τον βρετανικό λαό και θα καθιστούσε τη Βρετανία «έρμαιο των Βρυξελλών».

Κατηγόρησε δε τον κ. Φάρατζ ως υποτακτικό του Κρεμλίνου και είπε πως «το Reform UK δεν μπορεί να πετύχει τίποτα σε αυτές τις εκλογές εκτός από το να φέρει την πιο αριστερή κυβέρνηση Εργατικών μετά από τον πόλεμο με μία τεράστια αυτοδυναμία και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε». Όπως χαρακτηριστικά συμπλήρωσε, «μην αφήσετε τους Πουτινίστες να φέρουν στην εξουσία τους Κορμπινίστες».

Στη δική του ομιλία ο ηγέτης των Συντηρητικών προειδοποίησε για πολλοστή φορά για τον κίνδυνο αύξησης φόρων από τους Εργατικούς: «Είναι στο DNA τους. Γιατί; Διότι είναι σοσιαλιστές».

Κατά τον κ. Σούνακ, μόλις 130.000 ψήφοι υπέρ των Τόρις σε αμφίρροπες περιφέρειες θα αρκούσαν για να αποτρέψουν την αυτοδυναμία των Εργατικών.

Εν τω μεταξύ, η εκ των εκπροσώπων της πιο ακραιφνούς δεξιάς πτέρυγας των Συντηρητικών και σφοδρή επικρίτρια του Ρίσι Σούνακ, η πρώην υπουργός Σουέλα Μπράβερμαν με άρθρο της στην Daily Telegraph εκτιμά πως οι εκλογές έχουν χαθεί για τους Τόρις και πως το κόμμα πρέπει να αρχίσει να προετοιμάζεται «για την πραγματικότητα και την απογοήτευση της αντιπολίτευσης».

Ζητά αναδόμηση με βάση τις πραγματικά Συντηρητικές αξίες και νέα «έμπνευση», προαναγγέλλοντας εμμέσως σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές μια δική της υποψηφιότητα για την πιθανή κούρσα διαδοχής του Ρίσι Σούνακ την επομένη των εκλογών.



