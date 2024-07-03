Δηλώσεις υπέρ της ειρήνης στο Αιγαίο και της καλής γειτονίας με την Ελλάδα έκανε ο Oζγκιούρ Οζέλ, ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και αρχηγός αντιπολίτευσης της Τουρκίας.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, αναφέρθηκε στις ίδιες συνήθειες στο φαγητό και τη διασκέδαση Ελλήνων και Τούρκων.

« Το Αιγαίο θα πρέπει να είναι μια θάλασσα ειρήνης και αδελφοσύνης, όχι πολέμου και έντασης. Γι αυτό θεωρούμε σημαντικά και τα δρομολόγια καταμαράν που έχουν ξεκινήσει ο δήμος του Αιδινίου προς την Πάτμο.

Ελπίζουμε ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο Αιγαίο θα αυξηθεί και πάλι, ότι θα μιλάμε για ειρήνη, ότι αυτοί που αγαπούν το ίδιο ελαιόλαδο και στις δύο πλευρές της θάλασσας, που τρώνε τους ίδιους μεζέδες, που διασκεδάζουν με τον ίδιο τρόπο, που δεν είναι εχθροί αλλά φίλοι, θα έχουν καλές σχέσεις τόσο στον τουρισμό όσο και σε άλλους τομείς με βάση τα κοινά συμφέροντα» είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.