Νέα προειδοποίηση από Σούνακ κατά μίας «υπεραυτοδυναμίας» των Εργατικών

Την προειδοποίηση ότι μια «υπεραυτοδυναμία» των Εργατικών στις εκλογές της Πέμπτης θα ήταν κακή για τους Βρετανούς πολίτες, επανέλαβε σε πρωινή συνέντευξη στο BBC από ένα σουπερμάρκετ ο απερχόμενος πρωθυπουργός και ηγέτης των Συντηρητικών Ρίσι Σούνακ.

Με τις δημοσκοπήσεις να δίνουν προβάδισμα 20 ποσοστιαίων μονάδων στο κόμμα του σερ Κιρ Στάρμερ και μια αυτοδυναμία που μπορεί να κινείται γύρω από τις 140 έδρες, ο κ. Σούνακ είπε ότι οι ψηφοφόροι κινδυνεύουν να αντιληφθούν εκ των υστέρων την πραγματικότητα των αυξημένων φόρων που επιφυλάσσει μια κυβέρνηση Εργατικών.

Απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι πλέον έχει υιοθετήσει «γλώσσα ήττας» με επιθέσεις κατά των Εργατικών, ο κ. Σούνακ είπε ότι θα συνεχίσει να μάχεται μέχρι το τέλος της προεκλογικής περιόδου και σημείωσε ότι με μια τεράστια αυτοδυναμία οι Εργατικοί δεν θα χρειάζεται «να λογοδοτούν» στη Βουλή για τα πεπραγμένα τους.

Σε δηλώσεις τη Δευτέρα εκτίμησε ότι παρά τις δημοσκοπήσεις είναι εφικτό ένα εκλογικό αποτέλεσμα που δεν θα δίνει αυτοδυναμία στον Κιρ Στάρμερ.

Όπως και χθες, επανέλαβε και σήμερα ότι αναγνωρίζει πως οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι με τον ίδιο και τους Συντηρητικούς, αλλά τους κάλεσε να αναλογιστούν τις επιπτώσεις μιας νίκης των Εργατικών στην οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Επανέλαβε ότι αν παραμείνει πρωθυπουργός θα μειώσει τους φόρους, θα περιορίσει τη μετανάστευση και θα προστατεύσει τις συντάξεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Εργατικοί θα τηρήσουν διαφορετική στάση στα τρία αυτά θέματα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.